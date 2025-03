Post-emergenza, riprende il servizio mensa per le scuole d'infanzia e le primarie di Empoli

ermina oggi il periodo di sospensione del servizio di refezione scolastica per le scuole d'infanzia e le primarie di Empoli. Da domani, mercoledì 18 marzo, infatti riprenderà il servizio, garantito tramite la preparazione affidata a una ditta esterna. Il Centro Cottura di via Bonistallo infatti non è ancora agibile dopo gli allagamenti.

Ci sono alcune eccezioni: il servizio mensa per la scuola secondaria Busoni non sarà effettuato. Non saranno fornite le colazioni presso le scuole dell'infanzia, pertanto i genitori dovranno provvedere autonomamente.

UN LAVORO DI SQUADRA - Una ripresa del servizio in tempi record, dopo gli allagamenti diffusi a partire da venerdì scorso. Nel corso del fine settimana, gli uffici comunali e le dirigenze degli istituti scolastici hanno dato piena disponibilità per un rientro alla normalità quanto più anticipato possibile. Lo si vede dai soli due giorni di sospensione mensa e dalla riapertura di tutti gli edifici scolastici, dopo le attività di pulizia e ripristino alla normalità. Nella giornata di oggi hanno riaperto anche le sedi di via Sanzio del liceo 'Il Pontormo' e del 'Ferraris-Brunelleschi', nonostante i danni ai laboratori e alle aule situate al piano terra.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa