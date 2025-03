Pubblica video con pistola, denunciato 15enne del campo nomadi di Coltano. Trovati gioielli e orologi

Un 15enne di Pisa, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo aver pubblicato su TikTok un video in cui mostrava con atteggiamento spavaldo una pistola e una grande quantità di contanti. A seguito della diffusione del video, la polizia ha eseguito una perquisizione nella sua abitazione, situata nel campo nomadi di Coltano, rinvenendo un tirapugni e un passamontagna, ma non la pistola mostrata nel filmato.

Nel corso della stessa operazione, grazie all’ausilio dei cash dog della guardia di finanza – unità cinofile specializzate nel rilevamento di valori – e di strumenti tecnologici in grado di individuare materiali preziosi, gli agenti hanno scoperto 31 gioielli in oro e 15 orologi di lusso di marche prestigiose, la cui autenticità è attualmente in fase di verifica. Sono state inoltre trovate garanzie e scatole di orologi Rolex, non riconducibili direttamente agli orologi sequestrati.

Per questi motivi, il padre e il fratello del ragazzo, rispettivamente di 47 e 27 anni, sono stati denunciati per ricettazione.

