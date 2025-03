Rese nuovamente fruibili la rampa Lami e la piazza Nuvolari a Santa Croce

Santa Croce dopo l'emergenza alluvionale sta velocemente tornando alla normalità. La macchina della protezione civile infatti ha funzionale come un sistema ben oliato e ora i vari settori del comune stanno finendo di fare i lavori rimasti da sistemare. Questa mattina (martedì 18 marzo) gli operai del comune hanno ripulito le aree golenali dove era arrivata l'acqua dell'Arno. “Stamani – spiega il sindaco Roberto Giannoni - abbiamo ripulito e reso definitivamente agibile la rampa Lami e piazza Nuvolari, due zone che sappiamo bene essere soggette a esondazione dell'Arno in occasione di piene significative come quelle degli ultimi giorni. Però abbiamo cercato di reagire rapidamente appena ve ne sono state le condizioni, perché Santa Croce non si ferma e non si abbatte neppure davanti a episodi alluvionali, per fortuna limitati a queste due zone di golena e siamo riusciti a pulirle a tempo di record”.

Notizie correlate