Rimozione rifiuti alluvionati Empoli, individuata area di stoccaggio: oggi raccolti 100 quintali

Individuata un'area di raggruppamento dei rifiuti alluvionati a Empoli, in zona Terrafino. L'area, che sarà zona di stoccaggio temporanea per velocizzare le operazioni e liberare le strade, è stata individuata tramite l'ordinanza 116 a firma del sindaco Alessio Mantellassi.

"Alia è al lavoro per la rimozione rifiuti. Il servizio è attivato su Ponzano, Carraia, Santa Maria e Marcignana in automatico, perché ci sono cumuli diffusi, e su chiamata, su tutta la città. Senza prenotazioni e, ovviamente, senza costi. Per facilitare domani faremo sopralluoghi con Alia per individuare altre zone". Così in un nuovo aggiornamento il sindaco Mantellassi fa il punto sui rifiuti, oggi rimossi per una quantità totale di 100 tonnellate.

"Gli interventi hanno interessato in modo particolare via Ponzano, via Gioia e un’area di via Capoquadri. La rimozione in via Nobile è iniziata con la rimozione delle prime 20 tonnellate. In via Carraia sono stati rimosse le prime 7 tonnellate. Domani i "ragni" attivi saranno 6 e giovedì diventeranno 8". Sempre il 19 marzo "a Ponzano la rimozione interesserà via Righi e via Spallazani, importante spostare le auto per consentire al camion di passare. L’operazione sarà seguita dalla Polizia Municipale. Gli interventi saranno in tutte le zone". Evidenziato poi l'avvio dell'area di raccolta provvisoria, "per togliere più rapidamente i rifiuti dalla città e poi smaltirli".

Già dalla giornata di domenica Alia, come ricordato dal Comune, ha predisposto l'apertura dell'Ecocentro di via del Castelluccio per chi volesse portare autonomamente i rifiuti alluvionati, e un servizio di ritiro a domicilio. Ora il primo punto di raggruppamento temporaneo perché, come specificato nell'ordinanza, la "situazione emergenziale comporta la produzione di un quantitativo di rifiuti straordinario, che non può essere gestito attraverso le ordinarie modalità di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti". Sempre nell'ordinanza si specifica che "al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani si rende, inoltre, necessario operare in deroga anche alle autorizzazioni in essere per impianti di stoccaggio, di gestione dei rifiuti solidi e liquidi, di discarica e di termovalorizzazione".

E dunque "sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dall’alluvione, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali; occorre conseguentemente agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti generati dagli eventi riducendo al minimo gli impatti ambientali e sanitari". Tale area al momento non risulta interessata da attività produttive, ha proprietà conformi allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e sarà allestita nel minor tempo possibile.

L'ordinanza, specifica il Comune, non dispone il trasferimento in autonomia da parte dei residenti dei rifiuti in tale area. Gli enti preposti allo spostamento di rifiuti avranno, grazie a questo provvedimento, un'area vicina e adeguata per ammassare i rifiuti, così da liberare le strade e le piazze delle zone alluvionate. Il materiale verrà smaltito nel più breve tempo possibile, seguendo le procedure previste dalla legge.

RIMOZIONE RIFIUTI ALLUVIONATI - Ricordate le modalità di prenotazione del ritiro rifiuti per chi risiede in altre zone di Empoli da quelle maggiormente colpite (Ponzano, Carraia, Santa Maria).

I cittadini possono richiedere il ritiro dei materiali alluvionati tramite l’area clienti sul sito aliapp.aliaserviziambientali.it oppure al call center (lun-ven 8.30-19.30, sab 8.30-14.30) ai numeri 800.888333 (rete fissa, gratuito), 199.105105 (rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario) e 0571.1969333 (rete fissa e mobile).

Per altre segnalazioni sempre legate all'ondata di maltempo, ricordiamo il numero del CeSi, disponibile H24: 3356685863.

