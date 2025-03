Ripetute violenze alla moglie anche durante gravidanza

Un 39enne di origine albanese è stato allontanato dalla casa familiare a Montecatini Terme e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli per ripetute violenze domestiche, anche durante la gravidanza della donna.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, si era presentato in commissariato in stato di alterazione alcolica, denunciando la scomparsa della famiglia. In realtà, la moglie e i figli erano fuggiti e si trovavano in una struttura protetta.

Le indagini hanno rivelato che il 39enne rientrava ubriaco, maltrattava la moglie, la minacciava con un coltello, la controllava imponendole come vestirsi e vietandole di uscire sola.

Durante un sopralluogo, la polizia ha trovato lattine di birra vuote e un'abitazione in condizioni igieniche precarie.