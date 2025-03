Santa Croce sull'Arno ricorda la vittime del Covid

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del covid 19, che convenzionalmente viene celebrata il 18 marzo, per commemorare il giorno in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo, il sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni ha deposto una corona alla stele in via Filippo Brunelleschi, in ricordo delle vittime della pandemia e di tutti coloro che si siano prodigati nell'assistenza alla cittadinanza. In questa data le bandiere sulla facciata del comune sono listate a lutto.