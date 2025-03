Nei giorni scorsi si è tenuto il Congresso per l’elezione del Segretario e del Direttivo della Sezione Lega Empolese, che comprenderà i comuni di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Vinci, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Capraia e Limite.

Il Congresso si è svolto in un clima sereno e partecipato. All’evento hanno presenziato l’Europarlamentare Susanna Ceccardi, la candidata Presidente per la Lega alle elezioni regionali della Toscana Elena Meini ed il Segretario Provinciale Federico Bussolin.

È stata eletta per acclamazione Segretario della sezione Susi Giglioli, già Capogruppo della Lega nel Comune di Castelfiorentino. Giglioli è una figura di riferimento per il centrodestra locale, essendo stata candidata alle ultime elezioni amministrative e alle elezioni regionali del 2020, dove è risultata la più votata tra i candidati del centrodestra con quasi 3.000 preferenze.

"La determinazione è un requisito fondamentale per chi si trova a fare opposizione nella provincia di Firenze, un territorio in cui il predominio politico del centrosinistra è rimasto finora incontrastato – dichiara Susi Giglioli, neosegretario della Lega Empolese. Ogni eletto o rappresentante politico svolge un ruolo essenziale nel garantire l’equilibrio democratico. Per questo, considero un privilegio la fiducia che l’elettorato mi ha accordato. Ringrazio il partito per il sostegno costante e per avermi dato l’opportunità di rappresentare un territorio così vasto."

Il nuovo Direttivo risulta composto prevalentemente da giovani, un valore aggiunto per il rafforzamento della presenza politica della Lega sul territorio. Molti di loro hanno già maturato esperienza nei Consigli Comunali, consolidando il loro impegno per le comunità locali. Tra i membri eletti figurano: Damiano Baldini, Carlotta Paolieri, Eliseo Palazzo, Andrea Picchielli, Daniela Bonfanti e Thomas Die.

“Complimenti e buon lavoro a Susi Giglioli, eletta segretario della Lega Empolese - dichiara L’On. Susanna Ceccardi. Con la sua tenacia e la sua competenza, sono certa che saprà rafforzare ulteriormente la presenza della Lega sul territorio, dando voce alle esigenze di cittadini e imprese e portando avanti con determinazione i valori del nostro movimento, soprattutto in vista delle elezioni regionali. Un augurio di buon lavoro anche a tutto il nuovo direttivo che con impegno e passione contribuirà all’affermazione della Lega e alla difesa degli interessi del territorio. Avanti insieme!”

"Congratulazioni a Susi Giglioli, neosegretario della Lega Empolese - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - che sicuramente darà un forte impulso al nostro partito, conoscendo molto bene la sua zona di competenza. Il continuo e costruttivo dialogo con i cittadini continuerà ad essere, ne siamo sicuri, un elemento portante dell'attività politica di Susi. In bocca al lupo anche agli eletti nel Direttivo che, sono certa, sapranno supportare al meglio il nuovo segretario”.

Questa riorganizzazione non è solo territoriale, ma anche organizzativa. L’obiettivo è garantire una maggiore vicinanza ai cittadini, ottimizzando competenze e risorse in vista delle prossime sfide elettorali.

Fonte: Lega Empolese