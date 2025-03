Teatro fra le generazioni, i primi quattro spettacoli a Castelfiorentino

Teatro fra le generazioni, a partire da oggi pomeriggio il Ridotto del Teatro e il Teatro del Popolo di Castelfiorentino ospiteranno i primi 4 spettacoli della XIII edizione del Festival, che contempla quest’anno oltre venti appuntamenti dedicati alle nuove generazioni.

Partenza con il botto oggi pomeriggio alle 16.00 con il primo spettacolo al Ridotto (“Che giorno è”), una “prima nazionale” dedicata al tema della memoria, riflessione a tutto tondo su alcune date che hanno scandito la nostra storia nazionale, cui seguirà alle 17.30 al Teatro “Il Giro del mondo”, liberamente ispirato al romanzo di Jules Verne; quasi un pretesto per ripercorrere con occhi contemporanei un itinerario ricco di imprevisti, una sfida e una lotta contro il tempo che mette in gioco coraggio, abilità, amicizia.

Alle 19.00 nuovo appuntamento al Ridotto, dedicato ai bambini. La storia di “Luna e Zenzero”, due coniglietti amici per la pelle ma molto diversi per temperamento e carattere. Luna è coraggiosa e amante dell’avventura, mentre Zenzero è timoroso, anche solo al pensiero di uscire di casa; fino a quando l’allontanamento di Luna lo obbligherà a una scelta difficile. Al termine dello spettacolo è previsto anche un incontro con il pubblico. Alle 21.30 spettacolo al Teatro con “La Mandragola”, beffa dal sapore boccaccesco incentrata sull’ossessione di avere un figlio.

Il festival proseguirà domani mattina (mercoledì 19 marzo) con due spettacoli: alle ore 9.30 è in programma al Ridotto “Questo è lo spettacolo migliore del mondo”, mentre alle 10.30 il Teatro del Popolo ospiterà “La bambola e la bambina”. Nel pomeriggio – ore 14.00 - nuovo appuntamento al Ridotto con “Ida e la bambina nuova”, e a seguire – ore 16.00 - al Teatro C’Art (via Brodolini 9) andrà in scena “Geppetto”; Alle 18.00 spettacolo all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata) con “Cinelù” e alle 21.00 nuovo appuntamento al Teatro del Popolo con “Lucy/Gli Orsi”.

Gli spettacoli proseguiranno anche nei giorni di giovedì e venerdì, con numerosi appuntamenti per i più piccoli, per i ragazzi e gli adulti.

"Teatro fra le generazioni – osserva la Presidente della Fondazione Teatro del Popolo, Maria Cristina Giglioli - è un titolo che ci sentiamo di condividere appieno perché il nostro Teatro del Popolo è un teatro vocato alla programmazione trasversale rivolta a tutte le fasce di pubblico, a partire dai piccolissimi fino agli adulti. Siamo lieti di ospitare e di sostenere, anche quest’anno, il festival che offre tante nuove proposte di teatro per le nuove generazioni e che, giunto alla XIV edizione, si è ritagliato un ruolo di primo piano nella regione e non solo. Un festival che è nato a Castelfiorentino e che abbiamo aiutato a crescere, contribuendo a rendere il nostro teatro un luogo vivo, aperto e ricco di proposte innovative."

“Teatro fra le generazioni” è promosso da Giallo Mare Minimal Teatro, Regione Toscana, Comuni di Castelfiorentino, Empoli, Santa Croce sull’Arno e Vinci e Residenze artistiche toscane RAT, Banca cambiano 1884, Ente Cambiano SCPA, Fondazione Teatro del Popolo Castelfiorentino

