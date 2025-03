Un altro impianto fotovoltaico per Castelfranco, l'opposizione: "Zero trasparenza"

La Conferenza dei servizi del Comune di Castelfranco ha dato il via libera, con una determina datata 6 marzo, alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a Villa Campanile, tra le vie vicinale di Guerrino e dei Sevieri. A riportare la notizia è oggi il quotidiano La Nazione: la società che ha fatto domanda, toscana, ha l'obiettivo di costruire "una comunità energetica rinnovabile" per una superficie complessiva di 18mila metri quadrati. Nel dicembre scorso, sempre la Conferenza dei servizi ha dato il via libera ad un'altra ditta per un altro impianto fotovoltaico, su una superficie equivalente a dodici campi da calcio. Allora, come per il nuovo progetto, a commentare fu l'opposizione.

"Ancora una volta, apprendiamo dalla stampa di un nuovo impianto fotovoltaico, stavolta nella frazione di Villa Campanile (18.000 mq vicino a Via Francigena e area protetta SIC Cerbaie). Stessa storia del mega impianto da 100.000 mq (come dodici campi da calcio) in via dei Tavi a Castelfranco approvato a dicembre scorso: zero trasparenza". Così i consiglieri del gruppo "Castelfranco Unita" (PD-AVS-PSI-AZIONE), "la Giunta continua a ignorare Consiglio comunale, commissioni e cittadini. Perché questa paura del confronto? Un altro impianto fotovoltaico "spunta" senza che nessuno ne sapesse nulla. 18.000 mq in prossimità di aree di pregio come la Via Francigena e le Cerbaie per non parlare delle tante strutture ricettive presenti. Possibile che l'amministrazione comunale continui a non informare e coinvolgere i cittadini e le loro rappresentanze? È sacrosanto investire nelle energie rinnovabili così come è necessario coniugare sviluppo e sostenibilità ambientale ma il modo in cui la Giunta di Castelfranco procede è inaccettabile. Apprendere sempre decisioni così impattanti solo dai giornali è una mancanza di rispetto verso i cittadini. Ricordiamo il caso del museo di Orentano... quando finirà questa cultura del "fatto compiuto"? Caro Sindaco e Giunta, è davvero così difficile coinvolgere ed informare il Consiglio Comunale e i cittadini nelle decisioni che riguardano il nostro territorio? Un impianto da 18.000 mq a Villa Campanile non è una questione secondaria, - concludono i consiglieri - soprattutto per la sua vicinanza al centro di Villa, alla Via Francigena, alle Cerbaie e alle tante strutture ricettive. Cosa dobbiamo aspettarci ancora?".