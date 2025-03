Use Rosa Scotti Under 19 si laurea campionessa di Toscana

L’Under 19 dell’Use Rosa Scotti è campionessa toscana con un turno di anticipo. La matematica è arrivata lunedì sera con la vittoria contro Pontedera per 62-49, l’ennesimo successo di una prima fase che le ragazze di Nino Scano ed Alessio Cioni hanno letteralmente dominato. Nell’interzona la Scotti entra quindi come Toscana 1 e dovrà affrontare gli spareggi per accedere alle finali nazionali.

Un traguardo che conferma la bontà del lavoro fatto negli anni precedenti (il gruppo 2006 era già stato primo in Toscana), lavoro che ha già portato in prima squadra diverse giocatrici sia cresciute nel vivaio che arrivate da fuori. Il tutto nonostante la pesante assenza di Leghissa che, come si sa, ha subito un infortunio che l’ha messa fuori gioco dall’inizio del girone di ritorno.

“Con Pontedera abbiamo giocato una partita dai due volti – spiega coach Scano – dopo una partenza bruciante, abbiamo raggiunto un buon margine di venti punti poi dilapidato per deconcentrazione e maglie della difesa allargate. Le avversarie sono arrivate fino a quattro punti di scarto ed a quel punto la maggiore forza fisica e tecnica ci ha consentito di mettere nuovamente al sicuro il risultato. Detto questo, con la vittoria siamo matematicamente campionesse toscane e quindi dobbiamo dire brave a tutte le ragazze. Ora mettiamoci al lavoro per proseguire nel nostro cammino”.

Il tabellino:

Lolli 1, D’Ambrosio 2, Ndiaye 9, Casini 21, Chelini 7, Bettoni 4, Samoylych 10, Ravenni, L’Ala 8, Landini. All. Scano (ass. Cioni)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

