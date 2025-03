Via degli Orti e via dell’Olivo, modifiche temporanee al transito

Via degli Orti, un tratto e via dell’Olivo saranno interessate da alcuni provvedimenti temporanei di viabilità, per consentire alcuni lavori: attività di smontaggio di un ponteggio edile (tratto via degli Orti) e lavori urgenti su un tratto dell’Orme (via dell’Olivo).

NEL DETTAGLIO LE DUE ORDINANZE – Con ordinanza 120 di oggi, 18 marzo 2025, in via degli Orti, nel tratto dall’intersezione con via Vincenzo Chiarugi fino all’intersezione con via Massimo d’Azeglio e via delle Chiassatelle, dalle 9 alle 17 dal 24 al 26 marzo 2025, sarà istituito il divieto di transito a tutti i tipi di autoveicoli, fatta eccezione per i mezzi necessari per concretizzare l’attività di smontaggio di un ponteggio edile.

Resta consentito l’accesso a via degli Orti, via Zeffi e via Correggio (tratto a senso unico) per i soli residenti.

L’accesso degli autoveicoli, dei soli residenti, provenienti da via degli Orti deve avvenire sotto il controllo delle maestranze di cantiere, adeguatamente formate; le stesse restano responsabili circa la verifica di eventuali interferenze e rischi fra gli autoveicoli in transito e gli operatori. Durante il passaggio degli autoveicoli le attività devono essere sospese.

Non devono essere effettuati depositi di materiali, anche provvisori, sulla sede stradale che possono creare impedimenti al passaggio dei mezzi di pubblico soccorso e/o dei veicoli dei residenti.

I depositi di materiali possono avvenire solo all’interno delle aree espressamente concesse e non in forza del presente atto. Non è consentito l’accesso al tratto di via degli Orti, oggetto di divieto di transito, provenendo dall’intersezione con via Massimo d’Azeglio e via delle Chiassatelle. L’accesso di autocarri, fatta eccezione di quelli della o delle ditte esecutrici dei lavori di montaggio del ponteggio, non è consentita dalle 9 alle 17, pur se diretti in via Zeffi. Le disposizioni adottate non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

È garantito il passaggio dei veicoli e dei pedoni, lungo l’intera via degli Orti, dalle 17 alle 9 del mattino successivo, al fine di salvaguardare la mobilità pubblica nelle ore caratterizzate da elevato traffico mattutino, il tutto indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori.

VIA DELL’OLIVO – Con ordinanza 121 di oggi, martedì 18 marzo 2025, e per 30 giorni, in via dell’Olivo, tratto compreso tra l’intersezione con via Valdorme Nuova e con via Vacchereccia, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari alla concretizzazione dell’attività di lavori urgenti su un tratto dell’Orme e residenti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

