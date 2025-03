A Empoli Merenda e Mestieri, l’iniziativa che promuove la sana alimentazione e valorizza l’artigianato tra i giovani

“Stiamo partecipando con grande entusiasmo al progetto Me.Me, Merenda & Mestieri che rappresenta un'opportunità preziosa per trasmettere ai giovani il valore del lavoro artigianale e l'importanza di un'alimentazione sana e consapevole. Il pane, simbolo della nostra tradizione e della convivialità, è al centro di questa iniziativa, che vuole non solo offrire una merenda nutriente, ma anche sensibilizzare i ragazzi al rispetto del cibo e guidarli alla riscoperta dei mestieri artigiani. Come CNA Panificatori, siamo orgogliosi di contribuire mettendo a disposizione il nostro prodotto e la nostra esperienza, convinti che educare al buon cibo e al lavoro fatto con cura sia un modo per rafforzare il senso di comunità e il legame con il nostro territorio”.

Così Andrea Panchetti, Presidente dei Panificatori di CNA Firenze Metropolitana e imprenditore empolese, ha commentato la visita di ieri pomeriggio dei dodici panificatori di CNA, attualmente aderenti al progetto, al Centro Giovani di Avane. L’iniziativa, promossa da CNA con il Centro, la cooperativa Il Piccolo Principe e a RE.SO., gode anche del patrocinio del Comune di Empoli.

Il progetto ha una duplice finalità: promuovere l’abitudine a una merenda sana e genuina, educando i giovani sull’importanza di un’alimentazione consapevole, e valorizzare le professioni artigiane. Per questo, il progetto prevede il coinvolgimento diretto dei ragazzi in laboratori e attività pratiche sulla panificazione e la produzione alimentare, offrendo loro l’opportunità di apprendere i rudimenti di tecniche tradizionali e comprendere il valore del lavoro artigianale.

“Il progetto Me.me, Merenda e Mestieri, invita a pensare gli spazi di aggregazione giovanili come un'opportunità per fare rete, per promuovere la cultura del lavoro e dei saperi artigiani, o anche semplicemente per stare insieme a fare merenda. Si comincia con il più fondamentale dei saperi, quello della panificazione, ma sono convinto che molte altre realtà produttive aderiranno a questa importante iniziativa”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura del Comune di Empoli Matteo Bensi.

“Per il Centro Giovani di Avane questa è una grande occasione per mettere in collegamento i ragazzi, le ragazze, le persone che lo frequentano con il mondo del lavoro. Ma non solo, è un’opportunità per mettere al centro la convivialità, che è l’obiettivo del Centro che punta a mettere insieme i giovani e a farli confrontare. Un progetto in cui crediamo fin dal suo inizio e che vogliamo continuare a fare insieme a questa bella rete che si sta costituendo. Una grande occasione per i ragazzi, per il Centro, per la Confederazione e per i panificatori”, ha dichiarato Juri Stabile, coordinatore del Centro Giovani.

“Per i panificatori è ancora possibile aderire al progetto, sia con la donazione del pane che prendendo parte ai percorsi didattici per i ragazzi del Centro Giovani. Un’opportunità concreta per trasmettere alle nuove generazioni il valore del lavoro artigianale e rafforzare il legame con la comunità - ha concluso Panchetti - Basta solo contattare CNA Empolese Valdelsa in una delle sue quattro sedi (www.firenze.cna.it) o scrivere a empolese.valdelsa@firenze.cna.it”

Il comparto panificazione-dolciari è composto nell’Empolese Valdelsa da 60 imprese attive (all’83% artigiane), il 17% di tutte quelle esistenti nella metrocittà.

