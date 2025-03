Borgo San Lorenzo, approvato il Bilancio di previsione: i dettagli

Nel corso della seduta di lunedì 17 marzo, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, il primo di questo mandato amministrativo. Una decisione presa in un momento particolarmente difficile per la nostra comunità, nel pieno di una calamità naturale che lascerà inevitabilmente il segno. Tuttavia, il lavoro dell’amministrazione non si ferma: progettare il futuro e garantire risposte concrete alle cittadine e ai cittadini rimane la priorità.

I danni subiti dal territorio sono ingenti e difficilmente potranno essere coperti con le sole risorse comunali. Per questo motivo, il Consiglio ha votato all’unanimità affinché il Sindaco e la Giunta si facciano portavoce della richiesta al Governo dello Stato di Calamità Nazionale per il Mugello.

Il bilancio approvato si è dovuto confrontare con le restrizioni imposte dalla nuova Legge di Bilancio, che ha introdotto nuovi limiti di spesa per i Comuni. A questo si aggiunge un ulteriore taglio da parte del Governo nazionale: circa 114.000 euro in meno di trasferimenti statali. Un taglio che, paradossalmente, colpisce maggiormente i Comuni che hanno ottenuto finanziamenti dal PNRR, riducendo le risorse statali in proporzione ai fondi europei ricevuti.

Un’altra riduzione riguarda i circa 130.000 euro che l’Unione dei Comuni aveva trasferito annualmente nel triennio precedente attingendo al proprio avanzo di gestione, e che ora non figurano più tra le entrate. Allo stesso tempo l’Amministrazione, a fronte dell’aumento dei costi e per garantire gli stessi servizi, ha accolto doverosamente la richiesta della Società della Salute, trasferendole circa 100.000 euro in più. In questa fase, dunque, dato il quadro complessivo, l’amministrazione ha potuto prevedere criteri di progressività solo su alcune agevolazioni o tariffe

Nonostante queste difficoltà, il bilancio triennale è stato costruito con l’obiettivo di portare avanti gli impegni presi con la cittadinanza, come delineato nel Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui si riportano alcuni elementi caratterizzanti.

Investimenti e scelte strategiche

Nel Piano degli Investimenti, si è scelto di concentrare le risorse disponibili sul completamento delle opere già avviate, in particolare quelle legate ai progetti del PNRR e delle Aree interne e sulle capacità di intervenire in economia diretta (con potenziamento dei mezzi a disposizione). Già nei primi mesi di realizzazione è emerso che i finanziamenti ottenuti non saranno sufficienti a coprire tutti i costi previsti. Inoltre, avviare nuove progettazioni significherebbe un ulteriore carico di lavoro per il personale tecnico comunale, già fortemente sovraccaricato. Per questo, le scelte di bilancio sono state inevitabilmente influenzate dai vincoli posti dai progetti PNRR, rendendo ancora più cruciale una strategia mirata alla ricerca di nuove risorse e bandi.

Sostegno ai cittadini e al sociale

•Vengono stanziati, per la prima volta in fase previsionale e quindi in modo certo, i contributi per gli affitti onerosi

•Sono aumentati di 100.000 euro i trasferimenti alla Società della Salute.

•E’ stato rifinanziato il potenziamento dei servizi di educativa scolastica.

Tariffe

•Trasporto scolastico: si è introdotta una tariffazione più equa e progressiva, non c’è più una tariffa unica per tutti ma viene calcolata in base all’ISEE così come avviene per la mensa scolastica. Le famiglie con ISEE più alto non pagheranno comunque più del costo effettivo del servizio.

•Asili nido: dopo 10 anni si è introdotto un aumento del 7% sulla tariffa (pari al solo incremento ISTAT del ’23-’24). Un aumento che comunque non graverà sulle famiglie che possono usufruire del bonus regionale Nidi Gratis se hanno un ISEE fino a 40.000 euro.

Partecipazione e riorganizzazione dei servizi

•Nuovo capitolo di bilancio dedicato alle Consulte di frazione: con uno stanziamento iniziale di 50.000 euro, le frazioni potranno decidere direttamente come destinare queste risorse, avviando un primo passo verso un bilancio più partecipativo. Le priorità sugli interventi di manutenzione saranno condivise con la cittadinanza e, in ogni caso, non incideranno sul capitolo dedicato alle frazioni ma sugli ordinari lavori pubblici.

•Valorizzazione del personale comunale: è previsto un potenziamento del personale del servizio tecnico con l’assunzione di un operaio e di una figura amministrativa. Questo consentirà di reinternalizzare il coordinamento di alcune funzioni, tra cui la gestione dei servizi cimiteriali.

Tutela dell’ambiente e del verde urbano

•Urbanistica e tutela del suolo: sono stati previsti fondi per le variazioni al Piano Operativo Comunale (POC), con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo e proteggere le aree verdi. Inoltre, saranno attuati interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

•Regolamento e Piano del Verde: per il censimento e la gestione del patrimonio arboreo e del verde pubblico.

Cultura e diritti

•Nuovo capitolo di bilancio dedicato a “Pace, solidarietà e pari opportunità” per la realizzazione di momenti di approfondimento su cooperazione, tutela dei diritti e contrasto alla violenza di genere.

•Cultura: sono stati inoltre stanziati fondi per il bando cultura che uscirà nella prima parte dell’anno per una gestione più strutturata degli eventi; si costituirà un comitato scientifico per la valorizzazione dell’arte liberty.

L’approvazione del bilancio di previsione e del DUP segna un passo importante per la programmazione del Comune, garantendo un equilibrio tra sostenibilità finanziaria, investimenti strategici e qualità dei servizi per la cittadinanza.

Fonte: Ufficio Stampa

