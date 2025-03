"Boschi cantate per me", a Vinci presentazione nella 13esima Festa della poesia

Nell'ambito della 13ª edizione della Festa della poesia il 21 marzo a Vinci è in programma la presentazione di "Boschi cantate per me", l'antologia curata da Anna Paola Moretti, fatta da cinquanta poesie di altrettante poetesse, tutte di nazionalità diverse, scritte nel lager di Ravensbrück, unico lager del sistema concentrazionario nazista dedicato specificatamente alle donne.

Durante l'evento, a partire dalle 21.15 alla Biblioteca Leonardiana, Maria Virginia Porta dialogherà con Anna Paola Moretti. Le letture dei brani saranno a cura di Monica Bianconi e Francesca Volpi.

La serata, organizzata in occasione della Giornata mondiale della poesia, è curata dal Club per l'Unesco di Vinci con la partecipazione dell'Archivio Vinci nel Cuore, della Pro Loco di Vinci, la Misericordia di Vinci, Anpi Sezione Vinci, Aned Empolese Valdelsa e associazione culturale Orizzonti, e gode del patrocinio del Comune di Vinci.

Anna Paola Moretti. Pesarese, è laureata in filosofia e co-fondatrice dell'associazione Casa delle donne, nella sua città natale. Collabora con l’Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino ed è impegnata nella ricerca storica della presenza e dell'esperienza di donne che sono vissute in particolare nel periodo della Seconda Guerra mondiale. Frequenti, nella sua produzione letteraria, le biografie femminili legate a personaggi che hanno vissuto il periodo della Resistenza e della deportazione.