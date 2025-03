Cade sui binari a Empoli, lei lo salva: "Aiutata solo da straniero, nell'indifferenza generale"

Era appena scesa dal treno alla stazione di Empoli. Uno straniero, in stato confusionale, barcolla e cade lungo i binari, mentre di fondo si sente il rumore del treno che sta arrivando. "Per istinto l'ho aiutato a tornare su. Tutti sono rimasti fermi, solo un giovane ragazzo di colore mi ha aiutato a salvare l'uomo": è il racconto di una cittadina di Castelfiorentino che adesso cerca quel ragazzo che senza batter ciglio l'ha aiutata a salvare una vita nell'indifferenza generale.

"Abbiamo salvato insieme l'uomo - racconta - che poi è andato via tra la gente. Io e il ragazzo non ci siamo detti niente, ci siamo solo guardati e abbracciati. C'è stata una strana sintonia. Adesso vorrei rintracciarlo e ringraziarlo". La donna ha scritot su alcuni gruppi social, ma al momento non ha alcuna notizia di lui.

Davanti alla 'banalità' di salvare una vita, risalta purtroppo l'indifferenza delle persone: "C'era molta gente, le persone intorno però sono state a guardare - racconta la donna - mi ha dato molto fastidio è una cosa che non approvo. Non so se ho sbagliato a raccontare questo episodio, ma vedo che oggi le persone se ne fregano degli altri. Un paio di mesi fa nella mia Castelfiorentino un signore era caduto in strada e perdeva sangue, quasi nessuno è intervenuto, mentre una persona cercava dei guanti per aiutarlo. Ormai la maggioranza delle persone si fa i fatti loro, non c'è più empatia verso l'Altro. Io vedo le cose in un altro modo"

"È stato un istinto più forte di me - spiega la donna - si fa un gran parlare oggi, ma il sangue è tutto uguale, che tu sia nero, giallo o bianco siamo tutti figli di Dio. Quella persona aveva bisogno e la abbiamo aiutata, quel ragazzo mi ha aiutato senza pensarci un secondo"