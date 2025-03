'La città dei giovani lettori': torna l'evento a Villa Bardini, il programma

Cinque giorni di letture animate, laboratori di scrittura e illustrazione, spettacoli, talk e incontri tutti dedicati all’universo della letteratura per bambini, ragazzi, teen e young adult in compagnia di autori, disegnatori, scienziati, ricercatori e artisti tra i più interessanti sul panorama italiano e internazionale.

Torna a Firenze, a Villa Bardini, La città dei giovani lettori: dal 1 al 5 aprile la 3/a edizione per un tuffo nel mondo del libro dagli 0 anni in su che nasce come spin off del festival La città dei lettori, progetto culturale di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Tra la villa e il giardino (in costa San Giorgio 2) un percorso tra opere grafiche, serie best-seller, casi editoriali, albi illustrati, progetti educativi, favole e racconti pensato dei librai Premio Andersen Farollo e Falpalà, con un fitto programma di workshop per rendere protagonisti i piccoli lettori e le piccole lettrici accanto alle grandi penne e matite del settore, oltre a momenti rivolti al pubblico adulto per scoprire come la letteratura che chiamiamo “per bambini” sia in realtà capace di coinvolgere e appassionare lettori di ogni età. Centrale il lavoro con le scuole, che occuperà per intero le mattine dal 1 al 4 aprile, con oltre 670 studenti dagli istituti primari e secondari del territorio per una carrellata di appuntamenti sulle tematiche più adatte alle varie età – dall’ecologia ai diritti di cittadini e cittadine, dall’importanza di stabilire i propri confini all’avventura della crescita con tutte le sue zone d’ombra. Sabato 5 aprile porte aperte a tutto il pubblico per una giornata densissima di eventi sempre a partire dalle pagine di un libro e accompagnati dagli autori e autrici della manifestazione (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a www.lacittadeilettori.it con biglietto omaggio alla mostra ‘Caravaggio e il Novecento’).

Ospite speciale di questa edizione l’attore, regista e drammaturgo Ascanio Celestini, che porterà al festival un incontro-spettacolo a partire dal suo primo libro illustrato “L’uomo eterno” (ZOOlibri) (5/4 ore 17.00). Da non perdere, per la prima volta in Italia, l’autrice sud coreana Beak Hee-na, vincitrice del prestigioso Astrid Lindgren Memorial Award 2020, dal cui pluripremiato albo “Le caramelle magiche” (Terre di Mezzo) è stato tratto l’omonimo corto candidato agli Oscar 2025 (4/4 ore 10.00). Presente anche l’autore e illustratore francese Serge Bloch, vincitore della Medaglia d’oro della Society of Illustrators di New York e pubblicato in tutto il mondo con la sua opera “Storia del no” (Clichy) (2/4 ore 10.00).

Tra i protagonisti nomi di punta dello scenario editoriale contemporaneo: lo scrittore, designer e creativo due volte Premio Andersen e candidato Strega Ragazze e Ragazzi Fabrizio Silei (5/4 ore 10.30); Susanna Mattiangeli, ambasciatrice della letteratura per l’infanzia per il biennio 2022/2024 e insignita del Premio Andersen 2018 come miglior scrittrice (2/4 ore 10.00); Marianna Balducci, illustratrice che nel 2018 agli Andersen si è aggiudicata sia il Superpremio che la vittoria nella categoria 0-6 anni (5/4 ore 16.00); Sarah Zambello e Susy Zanella – rispettivamente autrice e illustratrice di una serie di applauditi albi divulgativi per Nomos Edizioni tra cui “Nuvolario”, finalista Andersen nel 2021, “Ondario”, finalista Premio Malerba 2023, e “Cometario”, finalista Premio Galileo 2023 (5/4 ore 16.00); Francesco Gungui, autore della fortunatissima trilogia fantascientifica “Canti delle Terre Divise”, con un nuovo romanzo che affronta lo spaesamento della preadolescenza nel contesto di un campo da rugby (2/4 ore 10.00); Isabella Grott, vincitrice del premio Il Battello a Vapore per illustratori (5/4 ore 15.00); Arianna Pisani – artista e fumettista già collaboratrice di Bao Publishing – con Nicoletta Asnicar – autrice e promotrice di laboratori letterari per adulti e bambini (5/4 ore 11.30); Fabrizio Altieri, autore prolificissimo specializzato in romanzi gialli (3/4 ore 10.00).

Tra le novità gli spazi dedicati alla divulgazione. Saranno presenti per incontrare giovani lettori e lettrici Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore di fama internazionale segnalato dal Corriere della Sera tra le 20 persone che stanno cambiando l’Italia e ospite abituale di “Geo&Geo”, che introdurrà i piccoli spettatori al mondo degli insetti con la novità editoriale “Storie di ordinaria entomologia” (Nomos Edizioni) (1/4 ore 10.00), e Giammarco Sicuro, inviato speciale della redazione esteri RAI e fotoreporter di guerra, che racconterà con delicatezza e ironia le complessità del mondo, dall’Ucraina alla Palestina fino al climate change, a partire dalle pagine del suo libro “In viaggio con Isa” (Mondadori) (3/4 ore 10.00). Presenti anche Lorenzo Monaco, cofondatore di Tecnoscienza, programma per rendere accessibili le scienze ai più piccoli (5/4 ore 10.30); Chiara Morosinotto, ricercatrice con base in Finlandia specializzata nello studio dei rapaci (5/4 ore 15.00); Barbara Conti, formata con Bruno Munari nel racconto dell’arte ai più piccoli e attiva nelle sezioni didattiche di musei come Galleria degli Uffizi e Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci (2/4 ore 10.00); Emilia Fulgido, biologa marina esperta in salvaguardia degli ecosistemi (5/4 ore 11.30); Marco Tabilio, autore del fumetto “Viaggio al centro dell’Oceano” (Editoriale Scienza) (3/4 ore 10.00).

Da segnalare i panel rivolti al pubblico adulto: insegnanti, genitori, bibliotecari, educatori e a tutti gli interessati ad approfondire un mondo letterario pieno di sorprese e in costante evoluzione. Saranno al festival l’esperta di letteratura per l’infanzia Angela Del Gobbo, membro dell’osservatorio nazionale Nati per Leggere – che promuove il libro fin dalla nascita con attività gratuite per abbattere la povertà educativa – e curatrice di “Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori”, vademecum che accompagna i grandi nel mondo dell’editoria per ragazzi (5/4 ore 10.30), ed Ericavale Morello, autrice dell’albo finalista Andersen “Vendesi casa d’artista” (Camelozampa), che condividerà la sua esperienza sull’avvicinamento di bambine e bambini all’arte tramite percorsi didattici basati sull’illustrazione (5/4 ore 15.00).

E poi letture dal vivo, workshop, momenti per adulti e ragazzi insieme e firmacopie con gli autori.

“Il programma di questa terza edizione – dichiara Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente Fondazione CR Firenze – segna un significativo salto di qualità rispetto alle precedenti perché è ancora più ricco e con un respiro internazionale con ospiti di assoluto rilievo. La letteratura per ragazzi è un segmento molto importante nel mondo editoriale e nel processo formativo delle nuove generazioni. Per questo crediamo molto in questa manifestazione e ringraziamo l’Associazione Wimbledon, la direzione di Gabriele Ametrano e i librai Premio Andersen Farollo e Falpalà per averci accompagnato in questo nostro progetto, facendolo crescere così velocemente. Il festival si colloca in perfetta continuità con le tante iniziative che la Fondazione sta ideando e promuovendo nel campo della didattica, ai vari livelli, perché la lettura e il libro sono componenti fondamentale nella maturazione dell’individuo”.

“Il festival La città dei giovani lettori guarda il futuro e cura il presente”, spiega Gabriele Ametrano. “Questa manifestazione incarna il vero significato della promozione della lettura, con una progettualità tutta rivolta a coloro che saranno i lettori dei prossimi anni. Il festival ha aggiunto due giorni di attività rivolti alle ragazze e i ragazzi degli istituti scolastici del territorio fiorentino (passando da due a quattro giornate dedicate alle scuole) e conferma, come è stato nelle precedenti edizioni, l’ingresso gratuito a tutte le famiglie e coloro che vorranno partecipare ad un calendario di incontri di grande valore. La traduzione di alcuni incontri in LIS - Lingua italiana dei segni - è un altro importante tassello alla realizzazione di un festival che possa realmente diffondere la passione della lettura a tutti”

"La terza edizione del Festival segna un'espansione significativa del coinvolgimento scolastico, con circa 700 studenti che avranno l'opportunità di immergersi nella lettura a Villa Bardini”, aggiungono Farollo e Falpalà. “Quest'anno, il Festival si trasforma in una vera e propria "città" della lettura: l'Agorà ospiterà dialoghi tra giovani e figure di spicco della letteratura e dell'illustrazione; l'Officina offrirà uno spazio accogliente per la divulgazione scientifica, rendendo la complessità del mondo accessibile attraverso i libri; la Scuola, dedicata agli adulti, fornirà strumenti per comprendere e apprezzare la letteratura di settore, fondamentale per formare i lettori adulti del futuro. Sottolineiamo con orgoglio la gratuità del festival, sia per le scuole che per le famiglie: un impegno che ci permette di continuare a lottare contro la povertà educativa e di promuovere un'educazione alla lettura e alla bellezza veramente inclusiva e democratica"

Il festival La città dei giovani lettori è un progetto di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. La curatela del programma di questa specifica manifestazione è affidata alla libreria Farollo e Falpalà, vincitrice 2022 del Premio Gianna e Roberto Denti, assegnato alla miglior libreria per bambini e ragazzi dalla rivista Andersen.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

La città dei giovani lettori aprirà le porte martedì 1 aprile a Villa Bardini con una mattinata riservata alle scuole. In due slot, alle 10.00 e alle 11.10, gli alunni e le alunne delle primarie potranno scegliere tra partecipare, negli spazi della serra, al laboratorio “La valigia dell’illustratrice” con Arianna Pisani, giovanissima e già affermata autrice di albi e comics americani che svelerà i segreti del mestiere, o avventurarsi nel mondo della scienza nel salone della villa insieme a Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore che a partire dalle sue “Storie di ordinaria entomologia” (Nomos Edizioni), in anteprima al festival, racconterà vicende di ricerca, scoperte ed esperimenti importantissimi per l’umanità, ma sconosciuti ai più, per capire come i meno celebrati tra gli scienziati, gli entomologi, abbiano a modo loro fatto la storia.

Sempre per le scuole la mattinata di mercoledì 2 aprile. Per le primarie alle 10.00 e alle 11.10 in serra l’appuntamento con Serge Bloch, tra i più celebri illustratori francesi, che eseguirà dal vivo le amatissime immagini dell’albo “Storia del no” (Clichy), mentre in limonaia Susanna Mattiangeli presenterà il nuovo fumetto “Tessa presidente”, appena uscito per Il Castoro, che immagina cosa succederebbe se, il mattino dopo la vittoria elettorale, la nuova presidente del Consiglio si svegliasse e... fosse tornata bambina. Per gli istituti secondari alle 10.00 e alle 11.10 in villa Francesco Gungui, autore poliedrico e brillante, introdurrà i protagonisti di “Meta” (Il Castoro), nuovo romanzo per ragazzi e ragazze a tema rugby, mentre al quarto piano Barbara Conti, storica dell’arte e allieva di Munari, spazierà tra opere e capolavori a partire dalle pagine de “L’arte che avventura” (Nomos Edizioni).

Avanti ancora con le scuole giovedì 3 aprile sempre nel doppio orario 10.00 e 11.10. Saranno due gli appuntamenti per studenti e studentesse elementari. Nella serra un incontro col giornalista Gianmarco Sicuro, che dopo aver seguito i grandi eventi degli ultimi anni, dalle crisi migratorie a Lampedusa al ritorno dei talebani in Afghanistan fino alle guerre in Ucraina e Medio Oriente, racconterà con delicatezza e ironia quanto è complicato il mondo a partire dal libro illustrato “In viaggio con Isa” (Mondadori). Nella limonaia letture e illustrazioni dal vivo con Marco Tabilio, per scoprire i segreti degli abissi a partire dalla graphic novel “Viaggio al centro dell’oceano” (Editoriale Scienza). Per le scuole medie, nel salone della villa lo scrittore Fabrizio Altieri presenterà in anteprima il nuovo libro “Omicidio sull’Hindenburg” (Pelledoca), mentre al quarto piano sarà possibile partecipare al laboratorio “La valigia dell’illustratrice” con Arianna Pisani.

Ultimi appuntamenti dedicati a alunne, alunni e docenti delle primarie venerdì 4 aprile. Alle 10.00 e alle 11.10 in villa l’acclamata illustratrice Baek Hee-na racconterà la sua particolare tecnica di lavoro a partire dall’albo “Le caramelle magiche” (Terre di Mezzo), vincitore sia del premio come Miglior illustrato sia del SuperPremio agli Andersen 2023, mentre in serra Ericavale Morello, storica dell'arte e talentuosa illustratrice, presenterà grandi artisti e artiste della storia a partire dai suoi fortunatissimi libri “Case d’artista” e “Traslochi d’artista” (Camelozampa). Ancora: alle 10.00 in limonaia Fabrizio Altieri parlerà di storie del mistero, mentre al quarto piano della villa la pluripremiata illustratrice Marianna Balducci leggerà e illustrerà live il nuovissimo libro “Le regine litigiose” (Clichy). Sarà possibile partecipare all’incontro con Marianna Balducci anche alle 11.10 in limonaia; contemporaneamente al quarto piano la storica dell’arte Barbara Conti introdurrà spettatori e spettatrici ai grandi capolavori della storia.

Sabato 5 aprile una giornata aperta a tutte e tutti ricchissima di eventi che trasformeranno Villa Bardini in una vera e propria città ideale in miniatura, con la sua “agorà dei lettori” che ospiterà letture e presentazioni, spazi dedicati ai laboratori (su prenotazione) e seminari pensati per adulti e adulte. Si parte alle 10.30 nella villa con Fabrizio Silei, che sarà a La città dei giovani lettori per raccontare in anteprima la nuova opera “Niente di straordinario” (Il Castoro), un’avventura rocambolesca che celebra la magia del quotidiano (dai 5 anni). Contemporaneamente in serra l’autore e divulgatore Lorenzo Monaco condurrà un laboratorio a partire dalle pagine di “Crac” (Camelozampa), originalissimo albo sui cambiamenti dirompenti alla base della vita e dell’universo, dall’apertura di un uovo all’esplosione di una supernova (dai 7 anni). Ancora: sempre alle 10.30, nella limonaia l’esperta di letteratura per l’infanzia e membro dell’osservatorio Nati per Leggere Angela Dal Gobbo terrà un panel per il pubblico adulto dal titolo “Belli, stupefacenti, diversi. Un’esplorazione della più recente produzione di albi illustrati”, per fornire una bussola utile a orientarsi tra i libri più belli, interessanti e soprattutto adatti a bambini e bambine al momento in circolazione.

Alle 11.30 in villa una lettura piena di gentilezza e piccoli tesori della vita a partire da “La scatola della cose davvero preziose” (Km Edizioni), con la voce dell’autrice Nicoletta Asnicar e le illustrazioni dal vivo di Arianna Pisani (dai 5 anni), e alla stessa ora in serra un laboratorio con la biologa marina Emilia Fulgido, che sul filo delle pagine di “Foreste Coralline” (Editoriale Scienza) spiegherà perché è tanto importante salvaguardare gli ecosistemi (dagli 8 anni). Si prosegue alle 12.30 presso lo spazio libreria con un firmacopie libero che vedrà la partecipazione di tutti gli autori del festival, e sempre in villa alle 14.30 letture divertenti e irriverenti per grandi e piccini con Farollo, della Libreria Farollo e Falpalà.

Le attività ripartono alle 15.00. In programma in villa “Mondo Baba”, reading a cura dell’animatrice alla lettura Barbara Archetti con protagonisti gli albi dell’universo Babalibri (dai 3 anni). Alla stessa ora in limonaia la ricercatrice Chiara Morosinotto, che per anni ha studiato gli allocchi nei boschi della Finlandia, e l’applaudita illustratrice Isabella Grott, proporranno un workshop che condurrà ragazzi e ragazze in un appassionante viaggio al seguito di questi incredibili rapaci notturni a partire da “La famiglia Allocchi” (Camelozampa) (dai 7 anni). E poi ancora alle 15.00 per i grandi in serra “Arte, illustrati, letteratura e didattica. Strategie per condividere il bello”, talk di formazione con Ericavale Morello per approfondire metodi di avvicinamento dei più giovani all’arte e alla sua storia.

Alle 16.00 in villa luci puntate su Marianna Balducci, illustratrice premiata agli Andersen che riapproda in libreria con “Le regine litigiose” (Clichy), e che per l’occasione terrà una lettura con illustrazioni dal vivo raccontando una storia potente sul conflitto e su come affrontarlo (dai 5 anni). Alla stessa ora per gli amanti della natura in serra si terrà il laboratorio “Ondario. I movimenti del mare”, condotto da Sarah Zambello e Susy Zanella che, sulla base dell’omonimo album pubblicato da Nomos Edizioni, illustreranno come si classificano le onde, si riconoscono le correnti, si studiano le maree, per accendere l’ingegno dei futuri scienziati e la creatività dei piccoli artisti (dai 7 anni). Gran finale in villa alle 17.00 con Ascanio Celestini, che proporrà un dialogo sul suo primo libro illustrato “L’uomo eterno” (ZOOlibri) seguito da una lettura da lui stesso interpretata. La storia è una fiaba classica dal sapore antico: un ragazzo riflette sul suo futuro e il pensiero della morte lo preoccupa talmente tanto che si imbarca in un viaggio per trovare un modo di ingannarla. È davvero possibile ingannare la morte?

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a www.lacittadeilettori.it

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa

