Confesercenti Valdera-Cuoio Valdicecina, agevolazioni per polizze catastrofali obbligatorie

Confesercenti Valdera-Cuoio Valdicecina in vista della scadenza del prossimo 31 marzo, termine ultimo per stipulare una copertura assicurativa contro i rischi derivanti da calamità naturali, a siglato una speciale convenzione, con relative agevolazioni, per i propri associati per agevolare le imprese alla sottoscrizione di tali polizze. Le agenzie convenzionate per tutto il territorio di Confesercenti Valdera – Cuoio e Val di Cecina saranno Barbafieri Assicurazioni e l'Assiaurora Sas di Brunetti Stefano, a cui i nostri associati potranno rivolgersi.

Alle Imprese inadempienti, così viene riportato nel DL, potrebbero essere negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasioni di eventi calamitosi e catastrofali.

Per maggiori informazioni e per usufruire delle agevolazioni prenotando un appuntamento, è possibile contattare gli uffici di Confesercenti ai seguenti numeri: 388 693 8823 - 0587 460624

Ringraziamo le due agenzie assicurative per l’importante collaborazione e sopratutto per la loro vicinanza al mondo imprenditoriale dichiara il Responsabile d’Area Claudio Del Sarto

Notizie correlate