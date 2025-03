Dopo il crollo del muro, vengono evacuate delle abitazioni a Signa

Terminerà oggi pomeriggio alle 18 l’evacuazione disposta a salvaguardia della loro incolumità, degli occupanti delle unità immobiliari di via dell’Orologio, dai numeri civici 19/b al numero civico 29 ed entro le 13 di domani, degli occupanti dell’abitazione di via del Castello, 37.

E’ questo quanto previsto dalle due ordinanze firmate dal sindaco di Signa Giampiero Fossi dopo il crollo del muro avvenuto in via dell’Orologio in Castello e dello smottamento di terreno registrato in via di Castello.

«Il 14 marzo scorso – ha spiegato il primo cittadino – durante la fase più acuta dell’allerta rossa, è pervenuta telefonicamente al Centro Operativo Comunale la comunicazione del crollo di un muro di contenimento in via dell’Orologio che, sgretolandosi, è andato ad appoggiarsi, con le proprie macerie, sulle pareti inferiori degli edifici residenziali frontestanti. Successivamente anche un’ulteriore porzione di muro di contenimento, all’angolo tra via dell’Orologio ed il vicolo di Mente, ha manifestato evidenti ed importanti segni di danneggiamento. Sul posto, oltre alle nostre squadre di tecnici e operai, è intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco per svolgere le prime operazioni di messa in sicurezza alle abitazioni interessate dal crollo. Sono poi partite le opere propedeutiche alla messa in sicurezza con l’apposizione di transenne, la copertura con teli di plastica dei giardini soprastanti, per evitare ristagni d’acqua, ma tali interventi, pur tempestivi, non hanno eliminato, in via definitiva, il pericolo per l’incolumità degli abitanti degli edifici frontestanti il muro interessato dal crollo. Tanto più - ha aggiunto Fossi – non potendo ragionevolmente escludersi l’eventualità di ulteriori distacchi o cedimenti di porzioni del muro in previsione di un peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso per il prossimo fine settimana».

Nella giornata di ieri, i tecnici hanno effettuato ulteriori controlli per per verificare la sussistenza di pericolo per gli immobili fronteggianti il crollo del muro ed è stato accertato il permanere di una situazione di potenziale pericolo evolutivo legato all’instabilità delle restanti parti di muro, a monte e a valle del crollo, nonché del terrapieno retrostante. Così, in previsione del peggioramento delle condizioni metereologiche, a seguito di apposita relazione dei Vigili del Fuoco, il sindaco Fossi ha firmato l’ordinanza di evacuazione, a tutela dell’incolumità degli abitanti di via dell’Orologio, nonché la chiusura del passaggio pedonale tra via Santa Maria e via dell’Orologio. Tutto questo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza o comunque fino a nuove disposizioni che saranno assunte dall’Amministrazione Comunale.

Disposizioni pressoché analoghe anche per gli abitanti di via del Castello, 37. «Ieri – ha spiegato il sindaco Fossi – i Vigili del Fuoco, alla presenza dei tecnici comunali, hanno rilevato uno smottamento di terreno originatosi da un ripido versante a boscaglia che ha coinvolto, a monte del muro di sostegno dell’unità immobiliare di via di Castello 37, la rete metallica di confine, nonché il muro stesso, provocando oltre alla frana, anche la copertura dello scannafosso e il conseguente pericolo per gli abitanti dell’appartamento. Il versante coinvolto nella frana necessita di lavori urgenti di messa in sicurezza e in considerazione di un possibile peggioramento delle condizioni metereologiche, previste per sabato prossimo, abbiamo ordinato l’evacuazione degli abitanti dell’appartamento di via del Castello, 37 da eseguirsi fino al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza e comunque fino a nuove disposizioni dell’Amministrazione Comunale».

Fonte: Comune di Signa

