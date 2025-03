Dolore nell'Empolese Valdelsa, è scomparsa Viorica Guerri

Dolore nell'Empolese Valdelsa per la prematura scomparsa di Viorica Guerri, venuta a mancare all'età di 53 anni. Molto conosciuta e apprezzata sul territorio e non solo, Guerri a lungo è stata impegnata nell'Arci Empolese Valdelsa nel ruolo di responsabile informazione e comunicazione.

Residente a Vinci, è scomparsa dopo una malattia la notte del 18 marzo. Fin da giovanissima, negli anni Novanta, si era affacciata all'Arci come volontaria al circolo di Petroio, dove continuava a fare volontariato. È entrata come dirigente nel comitato Arci Empolese Valdelsa a inizio degli anni 2000 dove, come ricordato dall'Arci, l'impegno è proseguito fino all'ultimo. Tra le tante attività portate avanti da Guerri ricordato il suo ruolo come fondatrice, e presidente per un periodo, dell'associazione Agrado a Vinci e il lavoro al centro Life della Cgil di Empoli.

Figlia di Giancarlo Guerri, noto professore di lettere, poeta ed ex assessore scomparso nel 2019, è la famiglia tramite la sorella Laris ad affidare oggi un messaggio tramite social: "Stanotte mia sorella Viorica ci ha lasciato dolcemente, in punta di piedi come le era congeniale, con quella sua grazia naturale, senza dolore. Nell'ultimo mese mi ha affidato queste parole, da offrire a coloro che la conoscevano e amavano: "Non so quando finirà il mio percorso di vita terrestre, ma quando finirà, potrete trovarmi ugualmente, negli alberi, nel vento, nella musica, nella poesia, nei profumi... Vi amo tutti". Se volete salutarla, - è scritto ancora sui social - sarà alle Cappelle del Commiato da oggi alle 12.30, e il funerale si terrà proprio nel giorno di Primavera, venerdì 21 marzo alle ore 10 alla chiesa ell'Ospedale di Empoli. Un ringraziamento speciale e tanta gratitudine alla Dottoressa Beatrice Galli e a tutto il meraviglioso staff dell'Hospice San Martino di Empoli, per la loro umanità, affetto e professionalità".

I messaggi di cordoglio. L'Arci: "Condividere con lei le stesse battaglie è stato un dono prezioso che custodiremo"

"Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa della nostra collega, amica e compagna Viorica Guerri" inizia il ricordo dell'Arci Empolese Valdelsa a firma delle "amiche e colleghe Sara, Valentina, Chiara, Giulia, Sara". "Ce la sentivamo, ce la sentiamo e continueremo a sentircela nostra, Viorica. Un patrimonio collettivo di tutte e tutti coloro che hanno incrociato la loro strada con la sua. Lavorare all’interno di una associazione ci rende nodi di una rete più grande e accogliente di qualsiasi individualità. E Viorica ha saputo esserlo, un nodo, nella forma più nobile e bella possibile. Regalando la sua sensibilità, la sua intelligenza, la sua dedizione, la sua straordinaria umanità a chiunque incontrasse. Il suo sorriso ha reso ogni giorno di presenza più luminoso e speciale. Viorica è stata più di una dirigente dell’Associazione Territoriale ARCI e una collega: è stata un punto di riferimento, una persona su cui contare, sempre pronta a offrirsi in nome di un valore più alto, di una comunità che ha sempre sentito sua e che in questo l’ha sempre ricambiata. Perché non poteva essere altrimenti, perché appartenere significa questo e Viorica apparteneva e si è lasciata appartenere. Condividere con lei le stesse battaglie, quelle più grandi e quelle più piccole di ogni giorno, è stato per tutte e tutti noi un dono prezioso che costudiremo con il massimo della cura e che cercheremo di far germogliare ancora. Viorica lascia un vuoto immenso nella nostra squadra e nelle vite di chi le ha voluto bene. Ci stringiamo con affetto ad Alessio, Anna Maria e Laris e a tutti coloro che l’hanno conosciuta per la straordinaria dedizione alla sua "missione", a tutti coloro a cui hai suggerito soluzioni, organizzato eventi, condiviso idee opinioni e azioni. Ciao Viorica, ci mancherai profondamente. Il tuo ricordo vivrà sempre con noi".

"Viorica, donna di grande dolcezza e forti passioni". Così inizia il ricordo del senatore Dario Parrini: "Nei tanti contesti pubblici e amicali in cui negli ultimi trent'anni è capitato di trovarsi insieme (all'Arci per il servizio civile e attività varie; per iniziative legate al centro di aggregazione giovanile del Comune di Vinci e alla sua amata associazione Agrado; alla Casa del Popolo di Petroio...) mi hanno sempre colpito il suo nitore morale, la sua capacità di affrontare i problemi con il sorriso, di credere negli altri e di metterli a proprio agio, anche quando farlo non era facile. La sua scomparsa è per me motivo di profondo dolore".

Questo il messaggio di cordoglio del sindaco di Vinci Daniele Vanni: "In questo momento di dolore la nostra comunità si stringe intorno alla sua famiglia. Una persona solare, gentile e con una grande passione per l'associazionismo. Un punto di riferimento all'interno dell'Arci Empolese Valdelsa, sempre disponibile e pronta a dare una mano. Le dimostrazioni di affetto di queste ore da parte di tantissime persone non sono un caso e dimostrano quanto Viorica nella sua vita abbia lavorato per costruire rapporti, seguendo i valori che portava dentro. Esprimo ai suoi cari le mie condoglianze e quelle di tutta l'amministrazione comunale di Vinci".

La redazione di gonews.it e tutta la Xmediagroup ricordano con affetto Viorica Guerri e esprimono le più sincere condoglianze alla famiglia.

