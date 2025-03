A Empoli arriva "Paul McCartney e i Beatles. Due leggende": la nuova data

L’evento Paul McCartney e i Beatles. Due leggende – organizzato dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, in coproduzione con l’Associazione Mosaico e Note di Classica e altri suoni – che doveva tenersi venerdì 14 marzo e che a causa dell’emergenza maltempo non è stato possibile mettere in scena, è stato riprogrammato per mercoledì 7 maggio, al Teatro Shalom, ore 21.

Lo spettacolo - Una deviazione dalla musica cosiddetta classica, anche se, quando si nominano i “Fab four” di Liverpool, ci troviamo all’apice della storia della musica rock e pop. I Beatles sono il gruppo musicale più importante e influente del XX secolo e, secondo stime del “Guinness dei primati”, è il complesso musicale di maggior successo di sempre, con oltre un miliardo di dischi venduti. Il famosissimo attore Gianmarco Tognazzi sarà protagonista di questo viaggio intorno ai Beatles e, in particolare, al mito che aleggia attorno alla notissima vicenda della presunta morte di Paul McCartney nel 1966. L’esecuzione delle musiche è affidata all’Orchestra Saverio Mercadante diretta da Rocco Debernardis, gli arrangiamenti sono a cura di Damiano D’Ambrosio e i testi di Rosa Sanrocco.

Biglietti - Per assistere allo spettacolo rimangono validi, senza necessità di sostituzione, i biglietti e gli abbonamenti acquistati per la data di venerdì 14 marzo 2025.

La vendita dei nuovi posti ancora disponibili partirà da mercoledì 19 marzo presso Libreria Rinascita di via Ridolfi 53, Bonistalli Musica di via Fratelli Rosselli 19 e, online, su piattaforma Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/1291375130779?aff=oddtdtcreator

BIGLIETTI:

Intero: 15 €

Ridotto: 12 € *

Under 18 e studenti: 6 € **

Under 6: gratuito

*Soci Unicoop Firenze, over 65, under 26 e gruppi convenzionati

** Prezzo valido anche per il 1° accompagnatore di studenti minorenni

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli

