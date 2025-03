Ex Montecatini, proseguono i lavori per il recupero del sito

L’edificio principale, opera di PierLuigi Nervi e pertanto tutelato dalla Sovrintendenza, è stato interessato come previsto dal progetto da una rimozione parziale della copertura e dalla bonifica dell’amianto, mentre sono in corso di realizzazione i lavori riconducibili alla messa in sicurezza dell’immobile. Come si ricorderà, una volta completato l’intervento il Paraboloide assumerà la fisionomia di una Piazza in parte coperta, che potrà essere utilizzata attraverso progetti dell’Amministrazione Comunale

Edifici e manufatti non ancora demoliti – La Sindaca Giannì ha tenuto a puntualizzare che “è stato risolto per inadempimento contrattuale il precedente contratto con l'azienda che lavorava sui volumi al lato del paraboloide. Stiamo procedendo quindi con nuova azienda a programmare le prossime demolizioni”. Tutto questo è stato possibile grazie anche al tavolo di lavoro che è stato avviato con la Città Metropolitana.

Il Comune apre a rapporti di Partenariato con soggetti pubblici e privati – “Sappiamo bene – osserva la Sindaca Giannì - che per poter proseguire nel recupero dell'ex sito industriale, visti gli alti costi di bonifica, è fondamentale il lavoro di ricerca finanziamenti. Per questo abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse per soggetti pubblici e privati che vogliano intessere rapporti di partenariato con il Comune per il recupero e valorizzazione definitiva dell'area. Questo ci servirà per partecipare ai bandi di finanziamento di prossima chiusura su cui stiamo presentando le nostre idee per il sito e per procedere con l'elaborazione del piano di recupero che dovrà andare poi in consiglio comunale. Parallelamente abbiamo aperto varie cordate di collaborazione con soggetti pubblici e privati per creare le premesse alla realizzazione del nostro progetto Montecatini, su cui manterremo per ora il giusto riserbo per salvaguardare le operazioni di investimento in corso”



Fonte: Ufficio stampa Comune di Castelfiorentino

