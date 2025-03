Forza Italia San Miniato e FDI: chiedono un fondo ristori per le famiglie colpite da allagamenti

Forza Italia San Miniato e FDI ritengono necessario e responsabile l’istituzione di un fondo ristori destinato alle famiglie che, a causa dei recenti allagamenti e smottamenti, hanno subito danni significativi fino al punto di dover temporaneamente lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza.

Gli eventi climatici cosiddetti “straordinari” si stanno purtroppo verificando con una frequenza sempre maggiore, colpendo duramente un territorio fragile come il nostro. Le conseguenze di questi fenomeni non si limitano ai danni materiali, ma generano gravi disagi per le famiglie e per le attività economiche, che si trovano ad affrontare emergenze senza adeguati strumenti di tutela. Per questo, Forza Italia San Miniato chiede che le istituzioni locali e regionali si attivino concretamente per garantire un sostegno economico alle famiglie colpite, al fine di aiutarle a superare questo momento di difficoltà. Un fondo ristori mirato rappresenterebbe una risposta concreta e solidale, nel segno della responsabilità e della vicinanza a chi oggi si trova in condizioni di estrema difficoltà. Invitiamo quindi l’amministrazione comunale ad aprire un confronto serio su questa proposta, affinché si individuino al più presto le risorse necessarie per dare un aiuto concreto alla nostra comunità.

Fonte: Forza Italia San Miniato - FDI San Miniato

