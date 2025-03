Gruppo Alluvionati Empoli, su WhatsApp un canale diretto coi cittadini per i ristori

L'amministrazione comunale di Empoli dalla parte dei cittadini alluvionati per le future richieste di ristori. Passata l'emergenza maltempo avviata il 14 marzo 2025, per molte famiglie è tempo di fare i conti con i danni subiti. Sono tante le zone di Empoli colpite, quelle più toccate sono quelle di Ponzano, Santa Maria, Marcignana, ma anche nel centro storico e nelle frazioni a sud, e altro ancora. L'elenco purtroppo è lungo.

Nello sforzo di incanalare le richieste di ristori per i danni patiti, il Comune di Empoli ha aperto un canale WhatsApp dedicato: "Gruppo Alluvionati Empoli". È raggiungibile a questo link: https://whatsapp.com/channel/0029VbAGLKoBPzjOfyoYCK1a

Il canale GAE è gestito dal Comune di Empoli, seguendo le stesse regole della privacy del canale ufficiale per le comunicazioni ufficiali: vengono inviate informazioni puntuali appena ne arriveranno di nuove, per tenere aggiornati i cittadini sui passi avanti nella partita dei risarcimenti.

A fianco di questo canale broadcast, ce ne sarà uno dedicato allo scambio di informazioni. A breve verrà attivato anche un numero di telefono dedicato, a cui inviare messaggi WhatsApp per ottenere info utili alle richieste relative ai ristori. Quale documentazione conservare, come fare richiesta, quali sono i tempi tecnici previsti per le decisioni. Queste e molte altre domande troveranno risposta, nei canali ufficiali e con un supporto dedicato.

"Ho voluto con forza attivare un canale diretto con i cittadini - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - per riunire tutte le persone legate purtroppo dai danni del maltempo e dare risposte concrete e tempestive. Sappiamo come purtroppo la burocrazia blocchi tante questioni, per quanto riguarda i ristori ogni giorno è prezioso visto che sono state tante le spese per rendere di nuovo agibili case e negozi. Il Gruppo Alluvionati Empoli vuole raccogliere le informazioni e diffonderle nel modo più capillare possibile, per raggiungere anche i cittadini fragili che rischiano di essere i più colpiti. Diffondiamo questa iniziativa, facciamo girare le informazioni. Il Comune è dalla vostra parte".

IL PUNTO SUI RISTORI A OGGI - Per tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno subito allagamenti, l'amministrazione comunale raccomanda caldamente, ai fini dei successivi ristori, di mantenere le testimonianze video, foto e le documentazioni dei materiali danneggiati (scontrini e fatture di materiale alluvionato o riacquistato, preventivi e fatture per spese sostenute).

Quando sarà dichiarato lo stato di emergenza nazionale, saranno diffuse le procedure per la richiesta dei ristori. Al momento non dovranno essere inoltrate le richieste al Comune.

Nella giornata di oggi, mercoledì 19 marzo 2025, è stato firmato il decreto che dichiara lo stato di emergenza regionale dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Riguarda gli eventi meteorologici che, a partire dal 14 marzo, hanno colpito il territorio della Città metropolitana di Firenze, e delle province di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Nella motivazione del decreto firmato, si ribadisce la gravità e l'eccezionalità dell’ondata di maltempo che ha colpito ampie zone della Toscana centrale e settentrionale e si rinvia a una successiva delibera della Giunta regionale l’individuazione di azioni specifiche per i Comuni coinvolti (fonte Toscana Notizie).