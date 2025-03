Il fotografo di Certaldo Giacomo Checcucci vince un Wedding Award

Giacomo Checcucci Studio Fotografico di Certaldo vince un Wedding Award, il premio assegnato da Matrimonio.com ai migliori professionisti del settore nuziale in Italia.

Matrimonio.com, portale e app di riferimento per il comparto wedding e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha annunciato i vincitori della 12ª edizione annuale dei Wedding Awards 2025 di Matrimonio.com.

Oltre 80.000 fornitori di servizi per il matrimonio iscritti al portale hanno partecipato a questa edizione per vincere il premio più prestigioso del settore.

Giacomo Checcucci Studio Fotografico ha ottenuto il Wedding Award 2025 nella categoria Fotografo matrimonio essendo una delle aziende più consigliate dalle coppie che hanno usato il sito o l’app di Matrimonio.com per selezionare i professionisti per le nozze. Non esiste una giuria migliore delle coppie prossime al matrimonio o appena sposate per assegnare i Wedding Awards!

Matrimonio.com ha selezionato le aziende vincitrici in base al numero di recensioni positive ricevute dalle aziende sul portale nel corso del 2024.

Le coppie fanno affidamento su più di 1.1 milione di recensioni per trovare e prenotare i migliori fornitori della loro zona.

Dopo aver analizzato le recensioni sul portale, Giacomo Checcucci Studio Fotografico di Certaldo, riceve il premio come rappresentante della sua categoria. Un grande riconoscimento ai suoi servizi all’interno del settore dei matrimoni, perché, con oltre 80.000 fornitori registrati sul portale, la concorrenza è molto alta.

Le parole di Giacomo Checcucci: "Sono incredibilmente orgoglioso e onorato di annunciare che ho ricevuto il prestigioso Premio "Matrimonio.com Wedding Awards" come uno dei 10 migliori fotografi di matrimonio in Toscana! Questo riconoscimento è il frutto del duro lavoro, della passione e della dedizione che metto ogni giorno nel raccontare storie d’amore attraverso le mie foto e i miei video di matrimonio.

Un ringraziamento speciale va a tutti i miei sposi, che con le loro splendide recensioni hanno reso possibile questo risultato. Le loro parole, piene di entusiasmo e gratitudine, sono per me la più grande ricompensa e la conferma che il mio impegno nel catturare momenti autentici ed emozionanti è apprezzato.

Ricevere questo premio significa molto per me: mi motiva a continuare a migliorarmi e a dare il massimo per garantire a ogni coppia ricordi indelebili del loro giorno speciale. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno scelto di affidarsi ai miei servizi di foto e video di matrimonio. Questo traguardo lo condivido con voi!"

Questo premio, visibile da oggi sulla Vetrina di Giacomo Checcucci Studio Fotografico, ne certifica la qualità per le migliaia di coppie che usano Matrimonio.com per trovare e prenotare i servizi del loro matrimonio. Per questo motivo, vincere un Wedding Award è molto più di un riconoscimento, è una garanzia di qualità e fiducia che conferma l’eccellenza del servizio offerto dall’azienda alle coppie.

Parlando dell’importanza di questo premio, José Melo, Vicepresidente del reparto Vendite per EMEA, LATAM e India presso The Knot Worldwide Inc, afferma che: “Il settore dei matrimoni si sta affinando sempre di più con l’incorporazione di nuovi servizi, poiché i matrimoni attuali stanno raggiungendo livelli sempre più alti. Le coppie vogliono essere certe di scegliere professionisti affidabili e in grado di soddisfare le loro richieste. Ottenere un riconoscimento come questo è quindi fondamentale nel panorama dinamico ed esigente dei matrimoni attuali.

I Wedding Awards di Matrimonio.com premiano i fornitori che cercano di superarsi costantemente per i propri clienti. Per noi è un orgoglio premiare i professionisti più apprezzati d’Italia per la loro incredibile passione e il loro smisurato impegno per rendere l’esperienza di ogni coppia indimenticabile”.

Con più di 80.000 aziende del settore nuziale registrate su Matrimonio.com, non possiamo sottovalutare la qualità del servizio e l’attenzione che i clienti ricevono dai vincitori. Gli affari di molti professionisti del settore dipendono dalla fiducia che sanno trasmettere e dalla reputazione che si sono guadagnati, per questo i Wedding Awards si basano unicamente sulle recensioni delle coppie che si sono già sposate.

“Questo premio è ormai un must per gli addetti ai lavori, perché offre sicurezza e fiducia alle coppie durante la ricerca dei servizi per il loro matrimonio. Le coppie impegnate nei preparativi sanno che i vincitori dei Wedding Awards di Matrimonio.com sono professionisti affidabili ed esperti e rappresentano l’opzione migliore per il loro matrimonio. Il premio dimostra che questa azienda e il servizio che offre sono veramente apprezzati dai clienti e questo, nel nostro campo, ha un grande significato”, aggiunge Melo.

Per ulteriori informazioni, contatta: www.fotografiadimatrimonio.com