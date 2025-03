"Il Nord dell'Iralanda in solitaria", a Montespertoli la mostra di Andrea nigra

Dal 22 al 30 marzo 2025, il LOFT 19 di via Sonnino a Montespertoli ospiterà la mostra fotografica "Il Nord dell'Irlanda in Solitaria" di Andrea Nigra. Un viaggio visivo che racconta l’esperienza dell'autore tra i paesaggi suggestivi e le atmosfere mistiche dell'Irlanda del Nord, esplorata in completa solitudine.

Beh, chi mi conosce sa benissimo che sono un animale da compagnia, a cui piace far baldoria e stare a contatto con le persone. Però, sotto certi aspetti mi sento anche molto "gatto".

Nel senso che ho piacere, e spesso ne sento anche il bisogno, di stare da solo con me stesso e i miei pensieri. Questa cosa l'avevo un po' persa lungo l'autostrada della vita, ma grazie alla fotografia,

negli ultimi anni sono riuscito un po' a riappropriarmene. E così, mosso anche dal richiamo del sangue celtico, ho deciso su due piedi di partire in solitaria alla volta del Nord dell'Irlanda con zaino fotografico in spalla.

Cercando poi di trasmettere, attraverso i miei scatti, quel senso di calma e pace che ritrovo nella mia "solitudine". Da qui nasce la mostra "IL NORD DELL'IRLANDA IN SOLITARIA"



OPEN

INAUGURAZIONE SABATO 22 Marzo ore 17

Sabato 22 17-20

Domenica 23 10-13 + 16-19

Domenica 30 10-13 + 16-19

Evento Patrocinato dal Comune di Montespertoli