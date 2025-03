Incendio a Livorno, edificio evacuato e 74enne in ospedale

A Livorno, un incendio è scoppiato in un appartamento al primo piano di un palazzo in via della Maddalena. Alcuni passanti hanno dato l’allarme dopo aver visto fumo nero uscire dall’abitazione. I vigili del fuoco hanno evacuato precauzionalmente l’edificio, mentre un 74enne è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. La polizia municipale ha chiuso la strada al traffico, deviando le auto su via Indipendenza. Sono in corso indagini per determinare le cause dell’incendio.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: