"Le Ville Medicee come nuovi Hub di cultura e scienze", l'incontro a Cerreto Guidi

Sabato 22 marzo 2025, alle ore 15.30, si terrà presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi, l’incontro "Le Ville Medicee come nuovi Hub della cultura e delle scienze". L’incontro si inserisce nelle iniziative della Festa della Toscana 2024 "TOSCANA: terra di genio e di innovazione", organizzato dal Club Per l’UNESCO di Vinci e dall’Associazione degli Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi.

Porteranno i loro saluti la Dr.ssa Federica Bergamini, Dirigente delle Ville e Residenze Monumentali fiorentine, il Dr. Paolo Cova, Conservatore della Villa Medicea e Museo storico della caccia e del territorio di Cerreto Guidi, il Sindaco del Comune di Cerreto Guidi Simona Rossetti, il Presidente dell’Associazione degli Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi Prof. Andrea Vanni Desideri ed il Presidente del Club per l’UNESCO di Vinci Paolo Sani.

L’incontro vuole indagare il rapporto che già allora esisteva fra scienza, cultura e diritti umani e che si è rinnovato nel corso dei secoli e degli anni successivi fino ad oggi. Previsto un pomeriggio di studi su questo argomento con un confronto tra "antichi e moderni scienziati intorno al rapporto fra scienza, cultura e diritti umani e quali le prospettive future per valorizzare ulteriormente la rete seriale UNESCO delle Ville e giardini Medicei". L’incontro prende le mosse dal recente progetto Regionale pubblicato sul portale Cultura.Toscana.it che rappresenta una vera novità nel panorama della conoscenza delle eccellenze storiche ed artistiche del territorio. L’Ecosistema creato dalla Regione contiene cinque sezioni, due delle quali possono dialogare proficuamente: la Scienza e le Ville Medicee.

È noto infatti come all’interno di alcune delle Ville volute nei secoli dai Medici, e oggi Patrimonio Mondiale UNESCO, la corte abbia ospitato anche scienziati che, all’interno degli storici ambienti, hanno svolto alcuni dei loro più importanti esperimenti in svariati settori: dalle scienze naturali all’astronomia, passando a quella che oggi è la scienza del cibo (la gastronomia). In qualità di relatori porteranno la loro testimonianza Natacha Fabbri, funzionario e ricercatrice del Museo Galileo di Firenze e referente del portale Scienza dell’ecosistema regionale, Paolo Baldi, Dirigente della Regione Toscana settore Patrimonio culturale, museale, documentario, Siti UNESCO, Arte contemporanea, che parlerà dei possibili intrecci tra i due portali e le interazioni tra il portale Villa e il portale Scienza, Alexander Di Bartolo, curatore di alcune sezioni del portale Scienza dell’ecosistema regionale e Andrea Barucci, Fisico e ricercatore presso il CNR-IFAC di Firenze che accompagnerà il pubblico presente alla scoperta dell’Intelligenza Artificiale applicata ai beni culturali.