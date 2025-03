Maltempo Toscana, da Intesa San Paolo 500 milioni di euro per famiglie, privati e imprese

Intesa Sanpaolo stanzia 500 milioni di euro di risorse a sostegno di famiglie, privati e imprese colpite dalla situazione di emergenza dovuta agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito diversi territori della Toscana.

L’intervento è a favore delle famiglie, delle imprese, dei piccoli artigiani e commercianti, delle realtà dell’agribusiness e degli enti del Terzo Settore che hanno subito danni, dando loro sostegno finanziario immediato mediante nuovi finanziamenti a condizioni dedicate.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo prevede inoltre la possibilità di richiedere la sospensione fino a 18 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti per le imprese e dei mutui alle famiglie residenti nelle zone danneggiate dal maltempo.

Per contattare Intesa Sanpaolo, anche nel fine settimana con orari estesi dalle 9 alle 19 è sempre disponibile la Filiale digitale al numero 800.303.303 e l’app Intesa Sanpaolo Mobile per un’assistenza immediata, oltre naturalmente a tutti i gestori, nelle filiali o da remoto per informazioni e assistenza.

Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo: “Desidero esprimere vicinanza e solidarietà agli abitanti della Toscana colpiti dal maltempo e a tutto il territorio interessato, attivando ogni mezzo a nostra disposizione per rispondere in modo tempestivo alle loro esigenze. Mettiamo in campo interventi molto consistenti, concreti e immediati per contribuire al superamento di questa fase in modo da rendere possibile alle imprese di proseguire nella loro attività e alle famiglie di superare questa difficile situazione.”

Fonte: Ufficio Stampa

