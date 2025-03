Maltempo Vinci, la situazione della viabilità sulle strade collinari

Sono stati effettuati alcuni interventi e sopralluoghi con il geologo e i tecnici per le varie frane che si sono abbattute sul territorio comunale di Vinci, oltre 20 frane, che hanno limitato o interrotto la viabilità.

Salvino

"Via Pistoiese è stata liberata - spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci -, ma la viabilità rimane interrotta anche per tutto mercoledì 19 marzo. Preoccupa il versante da cui è partita la frana e il geologo della Città Metropolitana sta valutando il tipo d'intervento da realizzare in tempi rapidi per riaprire la strada in piena sicurezza".

Ripalta

Anche per tutto mercoledì 19 marzo rimane chiuso il tratto di via Ripalta che va dall'incrocio con via San Donato fino all'intersezione con via Beneventi. L'intervento è necessario per il ripristino della strada dei movimenti franosi. Il tratto di strada, che collega Vinci a Vitolini è chiuso al transito, eccetto per il passaggio ai mezzi di soccorso e per lo scuolabus, oltre che per i mezzi necessari allo svolgimento dei lavori.

Tigliano

L'intervento di ripristino di Via Orbignanese è programmato per giovedì 20 e venerdì 21 marzo.

Sul Lungarno Gramsci a Spicchio, domenica 16 marzo è caduto un pino, che ha tranciato i cavi dell'illuminazione pubblica. Gli operai del Comune sono intervenuti isolando tre lampioni interessati dal problema in modo da poter riattivare il resto dell'illuminazione.

"Stiamo impiegando gli operai per le varie operazioni di ripristino – continua Vanni – e ci tengo a ringraziarli per il lavoro che stanno facendo oltre il loro orario di impiego".

Inevitabile la sospensione temporanea del piano di taglio dell'erba dei giardini pubblici, come anticipato la settimana scorsa.

Il Comune sta verificando la possibilità di affidare il servizio a una cooperativa esterna, "in modo da concentrarci sui ripristini delle strade nelle prossime settimane", conclude Vanni.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa