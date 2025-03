Montelupo Fiorentino: circa 500 cittadini hanno già ritirato il kit per la raccolta differenziata in tabaccheria

Sono circa 500 i cittadini di Montelupo Fiorentino che dall'attivazione del servizio hanno utilizzato le tabaccherie convenzionate per il ritiro di sacchi azzurri per gli imballaggi e sacchi sanitari per pannolini e pannoloni (qualora l’utente abbia già attivato il servizio). Grazie alla collaborazione di Alia Multiutility con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit) e al costante confronto con il Comune, infatti, anche a Montelupo è possibile ritirare i kit per la raccolta differenziata presso le tabaccherie aderenti, garantendo maggiore flessibilità e accessibilità.

I punti di ritiro attivi sul territorio comunale sono:

Via Primo Maggio, 19 Montelupo Fiorentino Tabaccheria di Manforti Elena

Strada Statale 67 Tosco Romagnola, km 55, 862 snc, Montelupo Fiorentino Maranto SAS di Andriani Antonella e C.

Piazza San Rocco, 13/14 Montelupo Fiorentino Orlandi Lucia

Alia ricorda ai cittadini che oltre ai punti sopra citati è possibile recarsi anche nelle tabaccherie convenzionate attive negli altri Comuni del Circondario (Empoli, Vinci, Capraia e Limite, ecc...). L’elenco completo delle strutture convenzionate nel territorio comunale, ma anche nei comuni limitrofi, è disponibile sul sito www.aliaserviziambientali.it e presso gli infopoint aziendali. Per usufruire del ritiro in tabaccheria, i cittadini devono semplicemente recarsi in una delle strutture aderenti con un documento di identità e il codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o sulla seconda pagina della bolletta cartacea.

Contestualmente, verrà sospeso, dal 26 marzo, lo sportello Alia presso la sede comunale; per informazioni o assistenza rimangono sempre attivi tutti gli altri sportelli presenti sul territorio ed i canali di contatto di Alia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Ufficio Stampa Alia

