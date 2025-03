Montespertoli in festa: un weekend di sapori, tradizioni e divertimento

Il paese si prepara a vivere un fine settimana all'insegna del gusto e dell’intrattenimento: la Sagra del tartufo marzuolo, Martignana in Festa, la Festa del bombolone e delle ficattole ad Anselmo e la mostra fotografica "Il nord dell’Irlanda in solitaria" al Circolo Fotografico Fermoimmagine.

Sagra del tartufo marzuolo – Parco urbano di Montespertoli

Per gli amanti della buona cucina, il secondo weekend della Sagra del tartufo marzuolo, che si terrà presso il Parco Urbano di Montespertoli. Un evento organizzato dalla Associazione Tartufai delle Colline della Bassa Valdelsa con il patrocinio del Comune di Montespertoli. Un’occasione per degustare piatti a base di tartufo marzuolo, tipico del territorio, con ricette che spaziano dai primi piatti alle carni, fino ai prodotti da forno. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marco al numero 338 2590854 e Rolando al 346 7845561.

Martignana in festa – 22 e 23 marzo 2025

La frazione di Martignana sarà protagonista con Martignana in festa, un evento che unisce attività ludiche, gastronomia e momenti di socializzazione. Il programma prevede: sabato 22 marzo: alle ore 15, il Dog Day, un appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe con attività ludiche e corsi di socializzazione, in collaborazione con la dottoressa Giulia Graziuso.

Domenica 23 marzo: a partire dalle ore 10, sarà possibile provare un’esperienza in fuoristrada con mezzi messi a disposizione dagli organizzatori o con la propria auto. Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà il primo giro stagionale tra le colline con Onderoadde, un’occasione per scoprire il territorio accompagnati da un aperitivo. Per entrambi i giorni sarà presente il Mercatino dell’artigianato, con prodotti tipici e manufatti locali. Iniziativa organizzata dall’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli e il contributo di Chianti Banca.

30^ Festa del bombolone e delle ficattole – Anselmo

Ad Anselmo, in Piazza Cassarà, torna la 30^ Festa del bombolone e delle ficattole, appuntamento per gli amanti dei dolci e delle specialità fritte. L’evento si svolgerà nelle domeniche 23 e 30 marzo e 6 aprile 2025, offrendo un’ampia scelta di bomboloni, frittelle, ficattole e ficattole ripiene. Il programma della prima giornata, domenica 23 marzo, prevede: ore 11:00 – apertura stand gastronomici. Ore 14:30 – apertura dei giochi con ricchi premi per grandi e piccini. Inoltre, il pubblico potrà partecipare alla fiera di beneficenza, alla ruota della fortuna e visitare il mercatino di piccolo artigianato. Per informazioni: 320-2432259 / 340-3141071

Mostra fotografica “Il Nord dell’Irlanda in Solitaria” al Circolo Fotografico Fermoimmagine

Dal 22 al 30 marzo 2025, presso il LOFT 19 in Via Sonnino 19/21 a Montespertoli, sarà allestita la mostra fotografica “Il Nord dell’Irlanda in Solitaria” di Andrea Nigra. Un viaggio visivo nel paesaggio irlandese, ispirato alla ricerca della calma e della pace interiore attraverso la fotografia. L’inaugurazione è fissata per sabato 22 marzo ore 17:00.

Orari di apertura: Sabato 22 marzo: 17:00 - 20:00. Domenica 23 marzo: 10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00. Domenica 30 marzo: 10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00 La mostra è patrocinata dal Comune di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli

