Nuovi insulti No vax al presidente del consiglio regionale Mazzeo: "Ora denuncio"

Nuovi insulti no vax sono stati rivolti al presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, sotto un post su Facebook in cui commemorava le vittime del Covid e il personale sociosanitario impegnato durante l'emergenza.

Mazzeo ha denunciato l'accaduto sui social: "E' partito, di nuovo, l'attacco dei no vax con commenti negazionisti e offensivi. Tutto questo non è più accettabile. Offendere la memoria di chi non c'è più e screditare chi ha combattuto in prima linea è un insulto alla nostra comunità".

Il presidente ha annunciato di aver segnalato il caso alle autorità: "Non è la prima volta che capitano episodi del genere e siccome sono azioni guidate da un canale Telegram ben noto, ho deciso di segnalare quanto accaduto alle autorità competenti". Ha ribadito infine l'impegno a contrastare la disinformazione con "fatti, ricerca e scienza, difendendo la verità".

Fonte: Toscana Consiglio Regionale