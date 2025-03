Omicidio Maati Moubakir, dal Riesame: il 18enne indagato resta in cella

Il Riesame ha rigettato l'istanza per la libertà o l'attenuazione della misura per Diego Voza, 18enne. È uno degli indagati per l'omicidio del certaldese 17enne Maati Moubakir, avvenuto a Campi Bisenzio il 29 dicembre 2024.

Voza resta in carcere, scrive La Nazione. Secondo la procura sarebbe stato lui a mettere a disposizione del gruppo i coltelli usati per l'omicidio. Le armi bianche non sono state ritrovate. M0ubakir venne ucciso, a quanto pare, per uno scambio di persona.

Notizie correlate