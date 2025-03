Per i giovedì del MMAB, Maura Tombelli dialoga con l’assessora Aglaia Viviani

Giovedì 20 marzo alle ore 17.30, presso il MMAB – Montelupo Museo Archivio Biblioteca (Montelupo Fiorentino - Piazza V. Veneto 10-11), verrà presentato il libro di Maura Tombelli Per caso … un osservatorio. Il “Beppe Forti”, pubblicato da Felici editore esattamente 1 anno fa.

A dialogare con Maura Tombelli sarà l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

Con un linguaggio diretto e sincero Maura Tombelli ripercorre in questo volume la storia di una passione che, in modo sempre più consapevole, l’ha portata a diventare la prima astronoma donna non professionista al mondo per numero di asteroidi scoperti.

È una storia avvincente, costellata di coincidenze numeriche, che dal terrazzo della propria abitazione con il primo telescopio (un Celestron 8) l’ha condotta in alcuni dei più importanti osservatori astronomici del mondo e a costruire, con gli amici del Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino e l’aiuto di tante persone, l’osservatorio intitolato al grande astronomo Giuseppe Forti.

Un osservatorio che, come scrive Lorenzo Pinna (uno dei più stretti collaboratori di Piero Angela) nella prefazione, lo sorprese del tutto quando lo vide per la prima volta dato che non si aspettava di trovare a San Vito in Fior di Selva “un osservatorio astronomico vero e proprio, con un grande edificio, la cupola girevole, un telescopio che a me parve assolutamente non amatoriale”.

Perché su un punto Maura Tombelli è intransigente: al “Beppe Forti” si fa scienza. E, naturalmente, tanta divulgazione di qualità.

“Maura Tombelli è la nostra donna delle stelle. Ha saputo trasmettere la sua passione a un’intera comunità, tanto che gli appuntamenti divulgativi organizzati all’osservatorio sono sempre molto partecipati. Lei e tutti i volontari hanno saputo appassionare e coinvolgere persone di tutte le età. Ma la passione da sola non basta in questi casi, deve essere accompagnata da approfondimento e rigore scientifico. Grazie a questo approccio Maura e gli altri volontari sono interlocutori qualificati a livello nazionale. Sarà bello parlare con lei della sua storia, di astronomia, di ricerca scientifica. Al Mmab diamo voce in modo trasversale alle nostre eccellenze e Maura Tombelli è una di queste”, afferma Aglaia Viviani, assessora alla cultura dal Comune di Montelupo Fiorentino.

