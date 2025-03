A Poggibonsi nasce il consiglio di San Giorgio

E’ convocata la prima riunione del consiglio di frazione di San Giorgio costituito in forma di assemblea. Il consiglio è nato su richiesta dei cittadini per come è previsto nel Regolamento sulla partecipazione. Si tratta di uno strumento diverso rispetto ai consigli di frazione istituiti per Bellavista e Staggia Senese. Il Regolamento prevede infatti che i cittadini possano richiedere l’istituzione di altri consigli di frazione, limitatamente a porzioni distaccate del territorio e nella sola forma dell’assemblea. Così è stato. Alcuni cittadini e alcune cittadine residenti nella zona di San Giorgio hanno fatto la richiesta che, in seguito all’istruttoria, è stata accolta dalla giunta. All’amministrazione il compito di convocare la prima assemblea del consiglio durante la quale le persone presenti nomineranno il loro portavoce. L’assemblea si svolgerà il 31 marzo.

“Anche in questo caso uno strumento previsto dal Regolamento che consente di coinvolgere alcune porzioni del territorio in un percorso di partecipazione che sta raccogliendo interesse – dice l’assessore alla partecipazione Filippo Giomini - Accanto ai consigli di frazione e a questo ulteriore consiglio in forma di assemblea, anche lo strumento del Forum sta prendendo quota e questo dimostra la bontà della strada intrapresa, se pur in maniera sperimentale”.

A proposito di forum, uno è già stato istituito dal Consiglio Comunale che ha accolto la richiesta presentata dai cittadini (nei modi e nelle forme previste). Si tratta del Forum dedicato a “Manutenzioni, rigenerazione urbana e gestione del verde”. Su un altro forum, il forum ‘giovani’, il Consiglio Comunale ha già assunto un impegno unanime in risposta ad una richiesta presentata da alcuni consiglieri. Le modalità per richiedere l’istituzione di un forum sono infatti diverse e tutte prevedono il passaggio in Consiglio Comunale per l’approvazione della proposta. Con l’approvazione si procede con la costituzione che viene avviata dal Comune con la pubblicazione dell’avviso per raccogliere le adesioni.

Intanto il consiglio di frazione nella forma dell’assemblea denominato “Ellerone, San Giorgio, Cinciano” è istituito.

