Polizze catastrofali, EV Empoli: "Ancora un balzello?"

Entro il 31 marzo le imprese, salvo proroga e qualche eccezione, dovranno stipulare delle polizze catastrofali. La legge riguarda le imprese e gli artigiani che hanno iscritti a bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. In primo luogo riteniamo che sia in atto uno scarico di responsabilità del governo centrale verso le attività produttive presenti nei territori, troppo spesso penalizzate e martoriate dagli eventi catastrofali sempre maggiormente ricorrenti. In secondo luogo il legislatore interviene a valle del problema! Quali investimenti sono necessari per governare l’emergenza ambientale che stiamo tutti vivendo? Occorrono interventi eccezionali ed urgenti che il governo non ha saputo tradurre dai fondi destinati dal Piano di Ripresa e Resilienza.

Occorrono ingenti risorse per prevenire, anziché curare! I danni devono e possono essere ridotti, solo che gli interventi, non più procrastinabili, siano finalmente inseriti nell’agenda di governo. In terzo luogo l’impianto legislativo prevede garanzie economiche in favore degli assicuratori per avvallare i premi assicurativi stessi, ma non interviene in alcun modo verso gli assicurati che dovranno dunque sobbarcarsi interamente i costi delle polizze. Questo ulteriore tributo sarà mal sopportato soprattutto dalle imprese più piccole, dagli artigiani, così presenti su nostro territorio. Con l’occasione salutiamo l’imminente fase congressuale per il rinnovo delle cariche di CNA del territorio empolese-valdelsa e di area metropolitana.

Questa organizzazione che vanta l’ossatura dell’economia toscana, in particolare della nostra area, con circa 1.800 associati, dovrà sempre di più ricoprire in futuro un ruolo centrale, sicuramente assunto, come sempre, da persone di specchiata fiducia e onorabilità, con le quali, ognuno nei propri ruoli, non mancheremo di collaborare. In sintesi riteniamo sbagliato e iniquo questo “scarica barile”: i nostri gruppi parlamentari stanno lavorando a fianco delle imprese artigiane per porre con forza all’attenzione del governo centrale l’intera questione.

Europa Verde Empoli, Antonio Cinquini

