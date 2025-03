Si è costituita a Pontedera la Fondazione Gruppo Lupi

Il 14 Marzo 2025 si è aperto un nuovo capitolo della lunga storia del Gruppo Lupi, azienda leader nel settore dell’antincendio e della sicurezza fondata a Pontedera nel 1978: la nascita della Fondazione Gruppo Lupi.

“Da sempre crediamo che il valore di un’impresa si misuri non solo nei risultati, ma nella cura per le persone e per la comunità. La Fondazione nasce da questa visione, per dare continuità al nostro impegno verso una cultura della sicurezza, della prevenzione e della responsabilità – spiega l’amministratore delegato del Gruppo Lupi, Giacomo Gronchi - Un ringraziamento a chi ha reso possibile questo progetto, trasformando un’idea in realtà. Oggi iniziamo un nuovo percorso, con la consapevolezza che la sicurezza non è solo un dovere ma un valore che ci guida ogni giorno”.

La nuova Fondazione non ha scopo di lucro, opererà su tutto il territorio nazionale e le sue finalità sono l’istruzione, l’educazione, la formazione e la promozione della cultura in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di cittadinanza sicura e di prevenzione dei rischi, anche durante le calamità naturali e i fenomeni climatici estremi. La Fondazione promuoverà anche lo sviluppo, la valorizzazione e il monitoraggio di buone pratiche per la salute sul lavoro e per la salute delle persone in generale, attraverso gli stili di vita e lo sport. Fra i suoi ambiti strategici di intervento ci sono la scuola, i luoghi di lavoro pubblici e privati, le associazioni, gli oratori.

Gli organi della Fondazione Gruppo Lupi sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione, il segretario generale/direttore, il Comitato Scientifico e l’Organo di Controllo.

Il prossimo 28 aprile, nella ricorrenza della “Giornata Mondiale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, verranno illustrati in dettaglio gli scopi della Fondazione ed i primi programmi di attivit

Fonte: Ufficio stampa