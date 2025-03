Racconti in biblioteca, a Santa Maria a Monte letture ad alta voce per bambini

Il Servizio Cultura, tramite la BiblioCarducci di Santa Maria a Monte, si vuol prendere cura dei suoi piccoli lettori. Per questo, per il ciclo "Mamma, mi porti in biblioteca??!", propone un ciclo incontri pensati per i bambini dai 5 agli 8 anni e per le loro famiglie. Gli appuntamenti, denominati "L’ora delle storie", vedranno la lettura ad alta voce di racconti che sapranno catturare la fantasia dei più piccoli, i quali si potranno divertire al termine con una piccola attività creativa.

Le letture saranno scelte fra alcuni testi che affrontano tematiche quali la bellezza dell’amicizia, l’accoglienza, il rispetto, il saper ascoltare, il saper aspettare, con la consapevolezza che ognuno di noi è unico! Le letture si svolgeranno il sabato a partire dalle ore 10 ed i sabati interessati dall’iniziativa saranno il 22 e il 29 marzo, il 5 aprile ed il 10 maggio. La partecipazione è libera e gratuita. Per info: 333 349 5168; biblioteca@comune.santamariaamonte.pi.it.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

