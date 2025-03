Risolta fuga di gas a Dicomano, nessun disservizio

Fuga di gas da una cabina di distribuzione della media pressione, ieri sera a Dicomano in località celle. Sul posto intorno alle 20.30 sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo e un'autobotte in supporto: molto forte il rumore emesso dalla perdita di gas metano. I vigili del fuoco hanno garantito sicurezza dello scenario, durante le operazioni di chiusura di una delle valvole di intercettazione effettuate dal personale del gestore, per poi effettuare la riparazione. Le utenze non hanno subito disservizi.

