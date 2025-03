Škoda Elroq debutta a Lucca: un evento esclusivo tra innovazione, arte e gusto

Giovedì 20 marzo alle ore 19:00, Tuscania Auto invita il pubblico alla presentazione ufficiale di Nuovo Škoda Elroq, il SUV compatto 100% elettrico del brand boemo. Un evento esclusivo tra musica, food experience e arte dal vivo. Ultimi posti disponibili!

Il viaggio di Škoda nel futuro della mobilità elettrica fa tappa a Tuscania Auto, con un evento imperdibile in programma giovedì 20 marzo alle ore 19:00 presso la sede della concessionaria. Gli ospiti potranno scoprire in anteprima Nuovo Škoda Elroq, il SUV compatto che segna una svolta per il brand: più innovativo, disruptive e cool che mai.

Non solo auto: la serata sarà un vero e proprio percorso esperienziale, un'immersione totale nell’essenza del nuovo corso di Škoda attraverso arte, musica e una food & beverage experience d’eccezione.

Un viaggio tra musica e sapori

L’evento sarà accompagnato dalle sonorità jazz del Barga Jazz Club, che con un live set esclusivo renderà l’atmosfera ancora più suggestiva. Per il palato, una food experience unica con finger food gourmet e self-guarnitura, dove gli ospiti potranno personalizzare le proprie creazioni culinarie, dai burger di fassona alle tartine d’autore.

E per gli amanti delle sorprese? Un angolo speciale sarà dedicato all’assaggio dell’unico gin al mondo che dà la scossa! Perfetto per rimanere in tema con l’energia elettrizzante di Nuovo Škoda Elroq.

Un'atmosfera multisensoriale

Lo showroom sarà allestito con diffusori luminosi, che creeranno giochi di luce suggestivi e diffonderanno fragranze ispirate alla natura, evocando l’essenza di boschi, vento e spazi aperti. Un’esperienza sensoriale che rispecchia l’anima sostenibile e innovativa del nuovo SUV.

Arte dal vivo e omaggi speciali

L’arte sarà protagonista con il ritrattista Edoardo Nardin (www.edoardonardin.it), che realizzerà ritratti personalizzati per gli ospiti su un esclusivo cartoncino da collezione, regalando un ricordo unico della serata.

Inoltre, omaggi per tutti i partecipanti, grandi e piccoli, per rendere la loro esperienza ancora più speciale.

Ultimi posti disponibili: registrati ora!

L’evento è a numero chiuso e gli ultimi posti sono ancora disponibili.

Per partecipare, è necessario registrarsi al link:

🔗presentazione-esclusiva-nuovo-skoda-elroq/

📞 Oppure contattare la infoline al 392 287 5558

📍 Appuntamento giovedì 20 marzo alle ore 19:00 presso Tuscania Auto.

Škoda Elroq vi aspetta per un’esperienza esclusiva, tra innovazione, energia e passione. Non perdete l’occasione di vivere questa anteprima unica!