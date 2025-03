Smantellato bivacco per la droga a San Gimignano, un 24enne arrestato, due fuggono via

A San Gimignano, in località Torraccia di Chiusi, i carabinieri hanno smantellato un bivacco utilizzato per lo spaccio di droga. Durante l’operazione del 17 marzo, tre uomini sono stati sorpresi nella zona boschiva e si sono dati alla fuga. Uno di loro, un 24enne tunisino regolarmente residente in Italia, è stato fermato e trovato in possesso di un coltello a serramanico e circa 3.000 euro in contanti. È stato denunciato per porto ingiustificato di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Nel bivacco sono stati rinvenuti altri 1.000 euro, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

