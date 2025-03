Tenta furto al supermercato armato di spray urticante: arrestato a Firenze

Sorpreso dopo aver nascosto della merce prelevata dagli scaffali all'interno del suo giubbotto, per guadagnarsi la fuga ha utilizzato lo spray urticante lanciando una bottiglia alla vigilanza. Bloccato dagli addetti alla sicurezza, il 19enne è stato arrestato dalla polizia di Firenze intervenuta sul posto per tentata rapina impropria aggravata. È successo in un supermercato in via di Novoli martedì 18 marzo. Il giovane, tunisino già noto alle forze di polizia, su disposizione della Procura della Repubblica della provincia di Firenze è stato condotto presso il carcere di Sollicciano.

