Tenta furto in cabina elettrica, 57enne resta folgorato: ferito gravemente

Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato folgorato all'interno di una cabina elettrica a Ponte Buggianese. Il 57enne si era introdotto nella struttura, probabilmente con l'intento di rubare componenti in rame, convinto che fosse in disuso poiché collegata a un'azienda recentemente chiusa. Tuttavia, l'alimentazione della cabina non era stata ancora disattivata, e una scarica elettrica lo ha colpito.

Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pistoia, dove è tuttora ricoverato, ma non in pericolo di vita. I carabinieri stanno conducendo le indagini e per l'uomo è prevista una denuncia per tentato furto.

