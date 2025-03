Toscana innova il settore agricolo, pronti 12,5 milioni per finanziare 153 progetti

Finanziare i progetti di imprese agricole, forestali, agroalimentari, di centri di ricerca, università, organizzazioni di consulenza, che si mettono insieme e insieme agiscono per testare e diffondere una o più innovazioni in agricoltura.

Con 153 progetti presentati per una dotazione finanziaria pari a 12 milioni e 500.000 mila euro, si è chiusa la prima fase del bando SRG01 - Sostegno ai Gruppi Operativi PEI Agri" realizzato nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale Feasr 2023-2027 a sostegno appunto dei Gruppi Operativi PEI Agri. I Gruppi Operativi PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) sono quei soggetti che nascono per sviluppare progetti di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali.

Si apre ora la seconda fase che prevede la presentazione delle singole domande di sostegno da parte di tutti i richiedenti, compreso il capofila, e ci sarà tempo fino alle ore 13.00 del 15 aprile 2025.

“Si tratta di uno strumento – ha detto il presidente Eugenio Giani - che si fa ponte tra ricerca e impresa per crescere in termini di competitività, sostenibilità, biodiversità e sicurezza alimentare”.

“Sono interventi – spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – che riguardano la filiera dell’innovazione agricola, come imprese agricole e forestali, centri di ricerca, università, organizzazioni di consulenza. Insieme, attraverso un approccio interattivo, testano e diffondono innovazione in un dato contesto territoriale, coinvolgendo anche altre imprese locali e facendo sì che la Toscana dell’agricoltura possa crescere”.

Le domande di sostegno devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da Artea (di seguito “Anagrafe Artea”) raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa