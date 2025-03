Una biblioteca 'sociale', l'avviso per attività all'interno dei luoghi della cultura di Empoli

Questi i locali, da bando, che saranno usati per la realizzazione delle iniziative temporanee: 1) Palazzo Leggenda - Biblioteca per ragazze e ragazzi - Sala genitorialità e sala iniziative contigua alla sala genitorialità, altre sale della Biblioteca con particolare attenzione al terzo piano “Area Fumetti” 2) Biblioteca comunale Renato Fucini - Sala Emeroteca, - Mediateca, - anti-mediateca - Sale lettura ex- sale PC - Ex torre del Racconto 3) Archivio storico comunale: - Sale studio e consultazione 4) Galleria espositiva al piano terra di Palazzo Leggenda (ingresso piazza del Popolo) e vicolo di Santo Stefano

Le iniziative temporanee da realizzare sono "progetti o proposte consistenti incontri, esposizioni, seminari, workshop, eventi realizzabili in una “soluzione” o in più “soluzioni” della durata massima complessiva di sette (7) giorni, ripetibili per un massimo di 12 volte in un anno".

LA BIBLIOTECA SOCIALE, UNA RIFLESSIONE - La biblioteca sociale, e per estensione altri spazi culturali di una città, è una biblioteca nella quale le tecnologie non sono assolutamente centrali (anche se ovviamente nessuna biblioteca moderna può solo immaginare di essere adeguata se non al passo con le competenze digitali dei suoi utenti) mentre lo è la dimensione della vita di società. Si tratta di una biblioteca da frequentare spesso per incontrare altre persone, per fare due chiacchere, per leggere il giornale o per partecipare ad un incontro pubblico. Una biblioteca che si colloca nell’esperienza individuale come luogo quotidiano, domestico, amichevole, quasi una propaggine della casa. Una biblioteca che fa dello star bene dell’utenza e della gradevole permanenza un punto fondamentale perché vive non tanto del bisogno informativo dei suoi utenti ma del bisogno sociale, ludico e creativo/ ricreativo.