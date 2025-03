Abc Solettificio Manetti vince il recupero contro Varese

È un’Abc intensa ed autoritaria quella che al PalaBetti interrompe la striscia negativa e tinge di gialloblu il terzo impegno a distanza ravvicinata, andando a prendersi il recupero della quarta giornata ai danni del Campus Varese. Alla fine il tabellone recita 76-61, punteggio che racchiude 40 minuti amministrati con grande concretezza e solidità. Nella gara che oltre a Ciano, Corbinelli e Cicilano ha visto ai box anche Ticciati per un infortunio muscolare, l’Abc ha tirato fuori dal cilindro una prova corale, oltre ad una difesa attenta che, per buoni tratti, ha alzato le barricate rispedendo al mittenti gli affondi lombardi.

“Sono contento della reazione che abbiamo avuto – commenta coach Samuele Manetti -. Venivamo da tre partite di pessimo livello e, come ci eravamo detti prima della gara, al di là del risultato, serviva mostrare una reazione. Questa reazione è arrivata e adesso serve trovare continuità in vista di una sfida delicatissima tra appena quattro giorni contro Serravalle. Sappiamo di essere in emergenza ed è necessario compattarci come abbiamo fatto stasera. Dobbiamo difendere insieme e soffrire insieme, consapevoli che da adesso in avanti starà a noi mostrare sul rettangolo di gioco tutta la voglia che abbiamo di andare a prenderci salvezza”.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Rosi, Gutierrez, Lazzeri, Cantini, Nnabuife

Varese: Carità, Tapparo, Scola, Bosio, Kouassi

L’avvio è tutto di Varese, che trova due canestri dalla lunga distanza portandosi in un amen sullo 0-6. Dopo i primi scambi in chiaroscuro, però, l’Abc alza l’attenzione in difesa e ricuce con Gutierrez e Lazzeri, fino ad impattare a quota 7 dopo quattro giri di lancette. Ed è proprio Gutierrez a siglare il primo sorpasso, con sette punti in rapida successione che valgono il 17-12 su cui coach Roncari utilizza il primo time out del match. Due giocate spalle a canestro di Falaschi scrivono 21-14 sul tabellone, poi Bottelli ricuce fino al 23-19 alla prima sirena.

La seconda frazione è quella in cui l’Abc prova ad indirizzare la sfida. Viviani apre le danze, seguito da Falaschi per la doppia cifra di vantaggio (29-19). Il break gialloblu prosegue con un bellissimo gioco a due tra Rosi e Viviani, seguito da un’azione tutta personale di Falaschi e dal 2+1 di Azzano: 39-24 al 14′, a suggellare un parziale di 16-5. Kouassi e Bottelli limano lo svantaggio, ma l’Abc resta in saldo controllo grazie ad un ottimo recupero difensivo di Nnabuife che innesca il contropiede gialloblu, con Azzano che va a capitalizzare un’azione da tre punti per il 45-32 al 18′. La risposta varesina arriva con quattro punti di Carità ed una giocata di Scola, ma la tripla di Gutierrez allo scadere dei 24 secondi rispedisce al mittente i tentativi ospiti di ridurre la forbice: 48-38 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi l’intensità di Varese spalanca le porte alle giocate di Rocchetti e Kouassi che tengono il Campus a contatto, ma la solidità di Nnabuife nel pitturato permette all’Abc di restare in controllo. Ed è proprio la penetrazione al ferro del n.17 gialloblu a scrivere 52-43 al 24′. In un parziale dalle polveri bagnate su entrambe le metà campo, la forbice che si mantiene più o meno invariata fino alla terza sirena: 57-49.

Il tap-in di Rosi, che all’inizio del rettilineo finale prende letteralmente per mano l’attacco gialloblu, ristabilisce la doppia cifra di vantaggio. Intanto l’Abc blinda l’area e il recupero con annesso contropiede di capitan Cantini vale il 65-52 dopo tre giri cronometro. L’inerzia ormai non si sposta più: l’Abc amministra con autorità e quando Rosi, dall’arco, mette la firma sul 73-55, i titoli di coda ormai sono già partiti.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – CAMPUS VARESE 76-61

Abc Solettificio Manetti: Rosi 14, Lazzeri 8, Ticciati ne, Viviani 5, Marchetti, Falaschi 11, Azzano 8, Nnabuife 4, Cantini 2, Gutierrez 24. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 20/34 (59%) da due, 11/30 (37%) da tre, 3/6 (50%) ai liberi, 42 rimbalzi (11 off, 31 dif), 12 assist.

Campus Varese: Carità 19, Bosio, Bottelli 12, Tapparo 12, Scola, Mantovani, Kouassi 6, Reghenzani 1, Scola 9, Prato 2. All. Roncari. Ass. Sacchetti.

Stats totali: 14/30 (47%) da due, 9/33 (27%) da tre, 6/14 (43%) ai liberi, 34 rimbalzi (12 off, 22 dif), 11 assist.

Parziali: 23-19, 48-38 (25-19), 57-49 (9-11), 76-61 (19-12)

Arbitri: Cirinei di Pisa, Parigi di Firenze.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

