Aspettando Leggenda, a Empoli il libro di Vanessa Roghi

Vanessa Roghi è una storica e ricercatrice indipendente e sarà ospite di “Aspettando Leggenda”, sabato 22 marzo 2025, alle 18, al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15), con il suo libro intitolato “Le parole per parlare”, Einaudi Ragazzi, 2025.

Dalla fine dell’Impero Romano d’Occidente, passando per Dante e Manzoni, la lingua italiana si è evoluta e ha preso la forma che oggi conosciamo; o meglio, che crediamo di conoscere, perché a volte potremmo non essere pienamente consapevoli delle parole che pronunciamo, e degli effetti che generano. La lingua, infatti, può unire e creare legami. Ma può anche essere usata per escludere o, come storicamente si è verificato, per cercare di esercitare un controllo su intere popolazioni. Ci sono parole belle e parole brutte; ci sono addirittura parole d’odio, fatte apposta per ferire. È quindi quanto mai necessario interrogarsi sulle parole che usiamo, e su come le usiamo, riflettendo sulla loro provenienza, sul significato che hanno assunto nel tempo e sulle conseguenze che possono generare. Un libro per ragazzi dai 12 anni. Un viaggio sorprendente attraverso la storia e l’evoluzione della lingua italiana, per comprendere come le parole costruiscono la realtà.

L'evento sarà a ingresso libero, aperto a tutti, con prenotazione consigliata. Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it, 0571 757840.

L’AUTRICE - Vanessa Roghi è una storica e ricercatrice indipendente. Già Bodini Fellow presso l'Italian Academy della Columbia University (2020-2021), studia la storia della cultura e dell'educazione. Per Laterza ha pubblicato La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole (2017), Piccola città. Una storia comune di eroina (2018) e Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari (2020), Il passero coraggioso. Cipì, Mario Lodi e la scuola democratica. Per Sellerio (2023): Un libro d'oro e d'argento. Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Per Mondadori ha scritto Eroina. Dieci storie italiane (2022) e in uscita La parola femminista. Una storia personale e politica (2024).

