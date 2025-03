Bilancio positivo per le 'nozze d'argento' della Mostra Mercato del tartufo marzuolo a Cigoli

E’ andata in archivio la venticinquesima edizione della Mostra Mercato del tartufo marzuolo, la kermesse dedicata al bianchetto primaverile organizzata dai volontari del circolo Gori e che nel 2025 ha festeggiato le Nozze d’Argento (la manifestazione è nata nel 1998 ma si è fermata due anni causa pandemia). I locali del circolo si sono riempiti di persone appassionate di tartufo marzuolo che hanno potuto gustare i piatti preparati dai volontari, vera anima di questa manifestazione che apre la stagione del tartufo tutto l’anno a San Miniato.

Ad animare la piazza di Cigoli anche i commercianti di tartufi e gli ambulanti, mentre poco più in là si poteva assistere a una gara di cerca e cavatura del tartufo (a cui hanno preso parte anche due giornalisti spagnoli in visita nel borgo natale di Lodovico Cardi), oppure visitare la mostra di ferromodellismo firmata dagli Amici del Treno di Cigoli. Senza dimenticare la seconda disfida del marzuolo, la contesa per chef dilettanti con la regia di Marco Nebbiai che è stata vinta ex aequo da Silvia Salvestroni (stracciatella al tartufo marzuolo) e Alin Dita (tortelli al cavolo rosso ripieni di caprino e tartufo marzuolo con fonduta di taleggio). E la lezione di storia del professor Mauro Moretti, che si è concentrato sull’evoluzione dei consumi nella società italiana.

Da parte di Fondazione San Miniato Promozione – che ha patrocinato l’evento insieme all’ente comunale e a Regione Toscana - grazie ai volontari del circolo Arci Giuseppe Gori di Cigoli, grazie ai commercianti che hanno animato la piazza (Nacci Tartufi, Tartufi Gazzarrini, Salumi Divini, Azienda Agricola La Marrucola, Azienda Agricola Galli Luciano, Azienda Agricola Vigne In Chianti, Azienda Agricola Al.The.Ca) grazie al Ccn Egola e a Etruria Eventi. Un ringraziamento anche ai tartufai che hanno effettuato la competizione di cerca e cavatura del tartufo e all'amministrazione comunale per il supporto che garantisce: una Mostra Mercato che festeggia 25 anni ed è punto di riferimento nella stagione del tartufo tutto l'anno è possibile solo grazie al contributo di tutti gli attori in campo.

Fonte: UFFICIO STAMPA FONDAZIONE SMP

Notizie correlate