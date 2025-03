Convegno al bacino di Roffia per la giornata dell'acqua

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. In questa giornata il Comune di San Miniato e il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno hanno organizzato un convegno dal titolo "Acqua: criticità e risorsa. Modelli di sviluppo e sostenibilità per il futuro della società e dell'ambiente", che si svolgerà proprio il 22 marzo, al bacino remiero di Roffia (via Asmara), dalle 9.30, ad una settimana dall'evento alluvionale che ha colpito la Toscana. L'evento è realizzato in collaborazione con Mercatale di San Miniato, Slow Food San Miniato e Canottieri San Miniato, con il patrocinio del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume.

Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco di San Miniato Simone Giglioli, del senatore Dario Parrini, del presidente della Regione Eugenio Giani e della presidente della commissione attività economiche Rosanna Matteoli, la mattinata sarà ricca di interventi con relatori di grande livello. Interverranno Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno, Ilaria Nieri responsabile dei Contratti di fiume per il Consorzio 4 Basso Valdarno, Massimo Carlotti vicepresidente di LegaCoop e presidente di Terre d'Etruria, Letizia Cesani presidente di Coldiretti Toscana, Simone Millozzi presidente di Acque spa, Bernardo Gozzini amministratore unico del Consorzio Lamma, Marco Masi dirigente del Settore tutela acque della Regione Toscana, Erasmo D'Angelis presidente della Fondazione Earth and Water Agenda, Mauro Grassi direttore della Fondazione Earth and Water Agenda, Marco De Martin Mazzalon vice presidente di Slow Food Toscana e Gaia Checcucci segretaria generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale. Coordina il presidente del consiglio comunale di San Miniato, Matteo Betti. Al termine della mattinata ci sarà una degustazione a cura del Mercatale di San Miniato.

"Questo evento rappresenta un'importante opportunità per riflettere sulle sfide e le opportunità legate alla gestione dell'acqua, una risorsa fondamentale per la nostra vita e il nostro ambiente - dichiara il sindaco Simone Giglioli -. I cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova le risorse idriche in tutto il mondo, rendendo urgente la necessità di sviluppare modelli sostenibili che possano garantire un futuro migliore per le prossime generazioni. Grazie a questo convegno, esperti e relatori di fama internazionale si confronteranno su temi cruciali quali appunto la gestione sostenibile delle risorse idriche, ma anche l'innovazione tecnologica e le politiche pubbliche necessarie per affrontare le criticità legate all'acqua. Lo abbiamo sperimentato non più tardi di una settimana fa, proprio su questo territorio e, grazie alla cassa di espansione di Roffia e allo scolmatore di Pontedera, sue opere fondamentali per tutto l'asse dell'Arno, siamo riusciti ad evitare il peggio. Confrontarsi ci permette di contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni che possano preservare l'acqua come risorsa vitale e promuovere un modello di sviluppo che rispetti l'ambiente e garantisca il benessere per tutti".

"Questa giornata offre l’occasione per focalizzare l’attenzione sul tema dell’acqua che, complici gli effetti del cambiamento climatico, ha sviluppato una doppia declinazione: quello di risorsa da valorizzare, bene prezioso per l’agricoltura e per l’ambiente, e quella di elemento naturale da gestire in situazioni di criticità come quelle che abbiamo vissuto nei giorni scorsi – afferma Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno –. In questo contesto i Consorzi di Bonifica assumono un ruolo centrale, in qualità di enti deputati sia alla tutela dal rischio idrogeologico che alla gestione della risorsa idrica a fini irrigui. Un lavoro che portiamo avanti in sinergia con i Comuni, le istituzioni e gli altri attori coinvolti, con l’obiettivo di rendere il territorio non solo più sicuro ma anche più efficiente e vivibile".

"Era necessario costruire un'opportunità per riflettere e discutere su uno dei temi più urgenti e attuali del nostro tempo: la gestione sostenibile delle risorse idriche in un contesto di cambiamenti climatici - commenta il Presidente del Consiglio Comunale e promotore dell'iniziativa, Matteo Betti -. L'acqua è una risorsa fondamentale per la vita e il benessere della nostra comunità, ma è anche una delle risorse più vulnerabili ai cambiamenti climatici, come stiamo vedendo dagli episodi sempre più frequenti di precipitazioni. L'idea del convegno nasce dalla necessità di sensibilizzare e far riflettere la cittadinanza e gli enti locali sulle criticità legate alla scarsità d'acqua, agli eventi calamitosi, alla gestione efficace ed efficiente delle risorse idriche ma anche al necessario adeguamento degli stili di vita e ai processi di resilienza che dovremo attuare. Sarà un momento di confronto tra esperti, istituzioni, associazioni e cittadini, che permetterà di esplorare modelli innovativi di sviluppo e pratiche sostenibili, necessari per garantire un futuro migliore per le prossime generazioni. Lavoreremo tutti insieme affinché questo evento non sia soltanto un punto di arrivo sulla presa di coscienza dello stato dell'arte, bensì un punto di partenza per le energie e per le idee degli anni a venire".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

