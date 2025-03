Empoli in Azione, 'patto' tra cittadini e Protezione Civile. Ferrara: "Fondamentale in fase di prevenzione"

Creare una rete diretta tra Protezione Civile e amministratori di condominio. È questo quanto propone Empoli in Azione, a seguito della recente alluvione che ha colpito la comunità empolese e ha messo in evidenza l’importanza di un sistema di protezione civile efficiente e ben coordinato.

Luca Ferrara, segretario del partito, ha sottolineato come sia stato cruciale per i cittadini conoscere i livelli di allerta (arancione o rossa) e le azioni da intraprendere di conseguenza. A tal proposito, l'Amministrazione comunale "ha utilizzato tutti i canali di comunicazione disponibili, dai giornali ai social media, fino ai megafoni delle autovetture della Protezione Civile per avvisare la popolazione. Tuttavia, riteniamo che sia possibile migliorare ulteriormente il sistema di gestione dell’emergenza", afferma Ferrara.

A supporto delle pratiche già in vigore, Empoli in Azione propone di creare un network tra la Protezione Civile e gli amministratori di condominio. "Gli amministratori conoscono bene le realtà degli edifici e chi vi risiede: il loro contributo potrebbe rivelarsi fondamentale sia in fase di prevenzione, per suggerire migliorie ai condomìni nelle zone più a rischio, sia nelle fasi di emergenza e post-emergenza", spiega Ferrara.

L’idea prevede l’organizzazione di incontri tra i tecnici del Comune e gli amministratori di condominio, per illustrare il funzionamento del sistema di protezione civile e le fasi di allarme. Un aspetto chiave della proposta è la creazione di un canale riservato di comunicazione diretta tra gli amministratori e il Centro Operativo del Terrafino, un modello già adottato in altre città italiane.

Un ulteriore passo sarebbe la realizzazione di materiali informativi chiari e sintetici da distribuire nei condomìni, con le procedure da seguire in caso di emergenza. "Gli amministratori potrebbero farli circolare ai propri amministrati, in maniera proattiva per far si che i messaggi di Protezione Civile siano quanto più diffusi possibile", aggiunge Ferrara.

Infine, Empoli in Azione propone di formare gli amministratori anche sul funzionamento del sistema di ristori per i danni subiti durante le emergenze, in modo che possano supportare i cittadini nella compilazione delle pratiche e facilitare l’iter burocratico.

Notizie correlate